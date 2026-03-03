Fiori per la Festa della Donna? Da Fiorito infinite soluzioni

Fiorito, il brand di fiori e piante con punti vendita in Rondò Garibaldi 7 a Cuneo e in Via Torino 51/B a Fossano, anche quest’anno si presenta con un’offerta particolarmente ricca in occasione dell’imminente Festa della Donna.

Oltre alla possibilità di realizzare come da tradizione mazzi di sola mimosa, infatti, grande risalto viene dato alla presentazione del fiore simbolo della Festa della Donna inserito all’interno di bouquet, di mazzi a stelo lungo oppure di composizioni su spugna, per venire incontro in maniera personalizzata ai gusti di chi li acquista o di chi li verrà a ricevere. Spazio alla fantasia, quindi, con le infinite possibilità offerte da Fiorito, partendo da un assortimento estremamente vasto con rose a stelo lungo di ogni colore (rosso, bianco, blu, arcobaleno e altre varianti ancora) e fiori di ogni tipo, per rendere il proprio omaggio floreale davvero unico e indimenticabile.

Per chi lo desidera, il servizio di delivery sarà come sempre attivo e sarà quindi possibile ordinare una consegna a domicilio direttamente in negozio oppure attraverso l’e-commerce www.fioritoshop.it definendo in questo caso in autonomia il proprio ordine e pagando con carta di credito, Satispay o Paypal. Attraverso le stesse modalità è possibile anche prenotare per un successivo ritiro in negozio, allo scopo di risparmiare tempi di attesa ed evitare indisponibilità di varianti prodotto che potrebbero sorgere per richieste effettuate magari a fine giornata.

Per agevolare l’accesso al locale e limitare i tempi di attesa, domenica 8/3 i negozi Fiorito saranno aperti tutto il giorno, e in particolare il Punto Vendita di Cuneo osserverà un orario non-stop dalle 7 alle 20.

Il team di Fiorito augura a tutte le donne un Buon 8 Marzo!

FIORITO CUNEO

Corso Garibaldi, 7 – Cuneo

Tel. 0171/66650

Orario Lun-Sab 8:30-20

Dom 9:30-13

ORARIO DOMENICA 8/3: 7-20

FIORITO FOSSANO

Via Torino, 51/B – Fossano (CN)

Tel. 0172/383436

Orario Lun-Sab 8:30-13 e 15:30-20

Dom 9:30-13

ORARIO DOMENICA 8/3: 9:30-13 e 15:30-19