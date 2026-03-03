A Cuneo tre giorni di teatro tra fiaba, musica e mito all'Officina Santachiara

Un fine settimana all'insegna del teatro, della musica e dell'immaginazione attende il pubblico cuneese all'Officina Santachiara, l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, dove dal 6 all'8 marzo si susseguiranno tre spettacoli capaci di parlare a generazioni diverse.

Si comincia venerdì 6 marzo alle 19 con "Lo sapevo - Suite per Cassandra", un lavoro intenso e attuale firmato da Franco Olivero, Valentina Taricco e Francesca Elena Monte. Tratto dall'opera di Christa Wolf, lo spettacolo intreccia musica, movimento e parola per dare voce alla profetessa troiana condannata a non essere creduta. Nelle sue ultime ore da prigioniera, Cassandra ripercorre la caduta di Troia interrogando il presente: in un'epoca che maschera l'orrore bellico dietro espressioni come "bombe intelligenti" o "esportare democrazia", la sua figura diventa simbolo universale delle verità negate e degli avvertimenti ignorati. Biglietti a 8 euro, ridotto 6 euro per i minori.

Sabato 7 marzo alle 17 è la volta dei più piccoli con "Le Ochine" del Teatro Laboratorio Mangiafuoco di Milano, fiaba popolare destinata ai bambini dai 3 ai 7 anni. Narrazione, danza, burattini e maschere di stoffa raccontano la storia di un'ochina che protegge le proprie uova dai tentativi goffi e ripetuti di una volpe affamata, celebrando l'archetipo universale della Grande Madre che custodisce, riconosce i pericoli e trasmette saggezza. Ingresso unico 4 euro.

["Le Ochine"]

Il weekend si chiude domenica 8 marzo alle 17 con "Il Carnevale degli Animali", collaborazione tra il Conservatorio G.F. Ghedini e Dispari Teatro. Sei musicisti – Francesco Rodofili all'oboe, Andrea Roccia al flauto, Daniel Marku al clarinetto, Maddalena Donini al corno, Luisa Demarchi al fagotto e Alexander Bieniek al pianoforte – insieme alla voce narrante di Marina Berro su testo di Jacopo Masini, faranno rivivere la celebre suite di Camille Saint-Saëns in un'esperienza scenica pensata per spettatori dai 5 anni in su, dove la musica classica si fa così vicina da poterla quasi toccare.