A Demonte si chiude il ciclo di incontri "Identità, piacere e consenso"

Sabato 7 marzo 2026, a partire dalle ore 15, la Biblioteca di Demonte ospiterà la conclusione del percorso “Identità, piacere e consenso”, un ciclo di incontri che ha trattato temi legati all’identità personale, al piacere e al consenso.

Dalle 15 alle 17 si terrà l’incontro finale con My Safe Place, riservato a chi ha partecipato al percorso online, per approfondire quanto emerso durante le attività.

Alle 17.30 verrà inaugurata la nuova sezione femminista della Biblioteca di Demonte, con letture e riflessioni sul tema che animeranno il pomeriggio.

La serata proseguirà alle 19 con un aperitivo offerto dal Consorzio Valle Stura Experience, per proseguire poi alle 21 con il concerto del trio Triorà: Miriam Rubeis, Francesca Veglio e Nadia Khreiwesh chiuderanno la giornata con le loro voci e musiche.

L’appuntamento, inserito nell’agenda eventi della Valle Stura, promette una giornata intensa di confronto e convivialità nel cuore di Demont