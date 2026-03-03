 / Eventi

Eventi | 03 marzo 2026, 06:38

Ad Alba si presenta il libro di Christine Von Borries, “A Firenze gira voce”

Appuntamento con il “giallo” giovedì 12 marzo, alle ore 18, presso il Palazzo Banca d'Alba

La copertina del libro

"Giulia, Valeria, Erika e Monica rimasero impietrite finché, dopo secondi interminabili, gli spari cessarono. Il silenzio che seguì fu ancora più minaccioso". 

Giovedì 12 marzo Alba si tinge di giallo con l’autrice Christine Von Borries che presenterà il suo libro “A Firenze gira voce” (Piemme) in dialogo con il pubblico. L’appuntamento è alle ore 18, presso il Palazzo Banca d'Alba (via Cavour, 4) ad ingresso libero. 

“A Firenze gira voce” è un romanzo teso e avvincente che intreccia indagine, potere e lealtà, sullo sfondo di una Firenze affascinante e spietata. 

Di un giallo, ovviamente, non si rivela il finale, ma di questo libro, si può dire che la solidarietà femminile vince su tutto.

Silvia Gullino

