Busca inaugura Musicaè con il concerto “Il salotto borghese del primo Ottocento italiano”

Giovedì 5 marzo, alle ore 21.00, il Teatro Civico ospiterà il concerto inaugurale “Il salotto borghese del primo Ottocento italiano”, che aprirà ufficialmente la XXIIª stagione artistica della rassegna Musicaè, facendo rivivere l’atmosfera raffinata dei salotti musicali di un tempo.



Organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Busca, la rassegna propone da anni spettacoli di livello internazionale, capaci di unire il territorio attraverso la musica e coinvolgere un pubblico sempre più ampio, confermandosi come punto di riferimento culturale per la provincia di Cuneo.



La scorsa stagione ha registrato numeri importanti, con venti spettacoli, oltre cinquemila spettatori e quasi ottomila richieste. Dai grandi nomi della sezione On Stage – Le eccellenze ai giovani talenti di On Air – Giovanissimi alla ribalta, molti appuntamenti hanno fatto registrare il tutto esaurito. Grande successo anche per gli eventi estivi lungo il corso del Maira, filo conduttore della stagione, che hanno attirato numerosi turisti provenienti dalla Francia e da altre regioni italiane, offrendo ai paesi ospitanti un’importante occasione di valorizzazione culturale e turistica.





La qualità della proposta è garantita dalla direzione artistica di Antonello Lerda, capace di coinvolgere artisti di fama nazionale e internazionale, ensemble prestigiosi e giovani talenti, portando per la prima volta a Busca anche un’opera lirica.



“La Festa della Donna rappresenta per noi il tradizionale inizio della stagione – spiega il presidente e direttore artistico Antonello Lerda -. Per l’occasione abbiamo l’onore di ospitare il trio composto da Alessandro Guarneri alla chitarra, Elisabeth Hertzberg soprano e Simonetta Heger al fortepiano. Un appuntamento molto suggestivo che ci permette di ascoltare le calde sonorità di due strumenti di altissima qualità artigianale: la chitarra della scuola di liuteria di Milano e il fortepiano, antenato del pianoforte, della ditta Bizzi costruttore di strumenti storici a tastiera presente in 48 Paesi. Queste avvolgenti note saranno messe a disposizione della purezza timbrica e la raffinata eleganza della voce di Elisabeth Hertzberg, soprano statunitense con residenza londinese”.



Nel corso della serata verrà inoltre presentato il programma annuale della rassegna, che confermerà le sezioni tradizionali e sarà arricchito da nuovi appuntamenti.



Il concerto è sostenuto dalla Città di Busca, da Sedamyl e dalla Regione Piemonte, con il patrocinio di Alpstream e dei Comuni di Busca, Cavallermaggiore, Dronero, Prazzo, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco e Provillar.