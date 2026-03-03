"Colori in Armonia": a Bra la personale del pittore Riccardo Balestra

Apre venerdì 6 marzo, alle ore 18, nella Galleria BrArte di via Vittorio Emanuele II 148, la mostra personale di pittura "Colori in Armonia" di Riccardo Balestra, artista nato a Castelletto Stura nel 1947 e da sempre attivo a Cuneo. L'esposizione, che resterà aperta fino al 21 marzo, rappresenta un nuovo e significativo riconoscimento per un pittore che con Bra ha già un rapporto consolidato: vincitore della sezione uomini all'ultima edizione di Women Art Bra e già premiato nel 2015 al concorso "Identità", Balestra torna in città con una personale che testimonia il legame profondo tra la sua arte e il pubblico braidese.

Al centro dell'esposizione la nuova collana di opere "Geisha new fashion", nata dopo un lungo periodo di gestazione e dedicata al fascino delle icone della cultura giapponese. "La geisha è un'artista del mondo, che fluttua, danza e canta, intrattiene, tutto quello che volete: il resto è ombra, è segreto" racconta Balestra. Ed è proprio in quell'ombra e in quel segreto che l'artista sceglie di indagare, restituendo sulla tela la raffinatezza e la delicatezza di un mondo femminile antico e complesso, regolato da usanze tramandate di generazione in generazione.

La pittura di Balestra, prevalentemente ad olio, nasce da una riflessione profonda e da scelte ponderate: soggetto, taglio, dimensione, composizione. Ogni opera è il frutto di un processo meditato, in cui non c'è spazio per ripensamenti. Un approccio che negli ultimi anni si è fatto ancora più consapevole, maturato attraverso tre anni di pausa che hanno messo alla prova la sua determinazione senza tuttavia spegnere la vena creativa.

Ad inquadrare il valore artistico del lavoro di Balestra è Agata Comandè, gallerista e presidente di BrArte: "Balestra si accosta all'arte popolare in modo nuovo, non solo per il soggetto scelto, ma anche per la composizione, le inquadrature delle immagini, la dinamicità del colore, che costruiscono una visione e un'interpretazione del tutto personale. Pur interessato alla corrente pittorica di Andy Warhol, non si limita a una scontata emulazione, ma ne rivisita la filosofia di fondo per integrarla in un contesto sociale diverso".

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari: mercoledì 10-12, giovedì e venerdì 16-18.30, sabato 10-12 e 16-18.30. Per informazioni: 338.4204045 oppure 320.8290816.