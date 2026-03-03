Comprendere l'autismo: a Sommariva Perno l'incontro con le autrici Bussi e Parussa

Giovedì 5 marzo, alle ore 21, presso la Biblioteca Civica di piazza Europa n°4 a Sommariva Perno, nuovo appuntamento delle "Serate in biblioteca 2026", proposte dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Biblioteca Civica “M. Marengo”: sarà presentato il libro "L’Autismo in tasca. Strumenti pratici per il lavoro educativo" di Elisa Bussi e Alice Parussa, edito dalla Cooperativa Lunetica di Bra.

Si tratta di una serata di incontro e confronto dedicata a genitori, insegnanti ed educatori, pensata per approfondire e comprendere meglio i comportamenti di bambini e ragazzi nello spettro autistico. Attraverso riflessioni, esempi concreti e spunti pratici, le autrici accompagneranno il pubblico nella presentazione del libro, offrendo strumenti utili per leggere e affrontare la quotidianità con maggiore consapevolezza.

L’ingresso è libero.

L’elenco completo della rassegna “Serate in biblioteca 2026” è disponibile sul sito www.centroculturalesanbernardino.it