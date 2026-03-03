Con l'ultimo spettacolo della rassegna "Un sipario tra cielo e terra" cala il sipario sulla stagione teatrale per famiglie a Saluzzo

Si conclude domenica 8 marzo alle ore 17 la 23ª edizione della rassegna teatrale "Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro", il cartellone dedicato alle famiglie che ha animato la stagione 2025-2026 del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

L'ultimo appuntamento, inserito nell'ambito del Green Days Festival, porta in scena "Il Pianeta lo salvo io", produzione del Teatro della Caduta consigliata a partire dai 6 anni. Lo spettacolo affronta con leggerezza e ironia un tema quanto mai urgente: l'emergenza ambientale e la responsabilità che ricade sulle nuove generazioni di fronte a un pianeta surriscaldato e depredato delle sue risorse. Se gli adulti tardano ad agire, tocca ai più giovani prendere l'iniziativa, e il laboratorio-spettacolo dimostra come anche i piccoli gesti quotidiani possano fare la differenza.

A guidare il pubblico in questo viaggio divertente e coinvolgente è Francesco Giorda, artista di strada, clown ed equilibrista che da oltre dieci anni porta le sue creazioni in giro per l'Europa.

La rassegna, organizzata da Onda Teatro con il supporto della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del Piemonte in collaborazione con Ratatoj aps, si conferma un punto di riferimento per il teatro dedicato ai più piccoli nel panorama saluzzese.