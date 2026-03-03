Cuneo, venerdì si presenta il video fotografico "L'Iran visto da una donna"

Venerdì pomeriggio 7 marzo sarà presentato il video fotografico “L’Iran visto da una donna”, un racconto per immagini nato da un viaggio realizzato undici anni fa, in un momento storico diverso da quello attuale.

Attraverso fotografie e riprese, l’autrice restituisce uno sguardo personale e umano sul Paese, incontrato passo dopo passo nelle sue città, nei mercati, nei paesaggi e soprattutto nei volti delle persone.

Particolare attenzione è dedicata ai ritratti femminili: donne incontrate lungo il cammino, donne curiose, accoglienti, intense negli sguardi e nella presenza. Immagini che raccontano quotidianità, dignità e forza silenziosa.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di Pari Passo, il programma di eventi dedicati alla cultura della parità e del rispetto, con il messaggio “8 marzo è tutto l’anno”. In questo contesto, il racconto fotografico assume un valore ulteriore: ricordare che dietro ogni narrazione esistono persone, volti e storie reali, e che il rispetto passa anche attraverso la conoscenza e l’ascolto.

Il progetto non è un’analisi politica, ma una testimonianza di viaggio che mette al centro l’incontro umano e la memoria delle relazioni vissute.

Un invito a guardare oltre le immagini convenzionali e a riconoscere, nelle differenze, uno spazio di dialogo e comprensione.

Sala "Costanzo Marino" via Senatore Toselli 2bis Cuneo ore 16. Ingresso libero. L'incontro è curato da CIF - Centro Italiano Femminile di Cuneo