 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 03 marzo 2026, 07:40

“Facciamo Pace”, prorogata la mostra alla Pinacoteca di Racconigi: omaggio alle artiste donne l’8 marzo

WomART WIN celebra il talento femminile con performance e laboratori gratuiti, nel ricordo di Maria Rosa Ravera Aira e Marta Czok.

Luisa Piglione

Luisa Piglione

Grande successo per “Facciamo Pace”, la mostra collettiva curata da Anna Cavallera con l’assistenza artistica di Benedetta Lauro alla Pinacoteca Civica Levis Sismonda di piazza Vittorio Emanuele II: aperta dal 24 gennaio, la rassegna è stata prorogata fino a domenica 10 maggio 2026 grazie al crescente interesse del pubblico. L’esposizione rivaluta il concetto di pace come colore, forma ed energia emotiva, proponendo una tregua alla retorica bellica e invitando a riflettere su responsabilità individuale e collettiva, armonia, giustizia e tolleranza.

Primo imperdibile appuntamento collaterale di marzo domenica 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: “WomART WIN – Le artiste di Facciamo Pace” (ore 15, Pinacoteca). Si inizia con la performance di Micaela Delfino sull’ebru, antica pittura sull’acqua (ore 15), seguita dal laboratorio “Il mio libro d’artista: esplorazioni tra segni, parole e immagini” di Luisa Piglione (ore 15.45, per bambini dai 8 anni e adulti, max 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria) e dalla performance “Tante piccole gocce” di Marianna Pagliero (ore 16.30). A chiudere, le artiste in mostra presenteranno opere e percorsi espressivi.

L’evento lancia una provocazione sulle disparità di genere nell’arte, riprendendo lo slogan delle Guerrilla Girls del 1985: «Le donne devono essere nude per entrare nei musei?». Oggi il rischio dell’invisibilità persiste e si combatte col merito, non con quote: un omaggio a Maria Rosa Ravera Aira (1925-2025) e Marta Czok (1947-2025), maestre che hanno segnato il territorio con la forza estetica e umana delle loro ricerche. Per info e prenotazioni: Associazione Presidiarte APS.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium