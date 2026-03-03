Filippo Spreafico porta la sua stand up comedy allo Spazio Döm di Alba

Lo Spazio Döm di via Giacosa n°7 ad Alba ospiterà venerdì 13 marzo alle ore 21:30 un nuovo appuntamento con "Dömestica", il salotto culturale che questa volta vedrà protagonista Filippo Spreafico, comico e musicista attivo sia in lingua inglese che italiana.

L'artista vanta un curriculum di tutto rispetto: i suoi pezzi sono apparsi su Comedy Central, Zelig, Italia's Got Talent e Rai2, dove è stato anche membro fisso del cast del programma satirico "Battute?". Spreafico si è esibito in quattro continenti partecipando ai prestigiosi Fringe Festival di Edimburgo, Melbourne e Adelaide, e calca regolarmente i palchi del Comedy Store e del Top Secret Comedy Club di Londra, oltre a essere in tournée tra Europa e Italia.

L'evento è organizzato da Batelman, associazione culturale nata nel 2017 con l'obiettivo di ridare vita alla Chiesa-Teatro di San Giovanni Decollato. Lo Spazio Döm, invece, è nato nell'estate 2022 grazie al progetto #giovanialcentro della Fondazione CRC, trasformando il vecchio oratorio in un luogo di aggregazione e palestra sociale per le nuove generazioni.