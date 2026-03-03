Finanza e impresa unite: a Cuneo l'incontro tra i due pionieri dell'economia Ghisolfi e Tardivo

Il Banchiere scrittore e l'Accademico economista d'impresa, entrambi pionieri - il primo dell'educazione finanziaria, il secondo dell'insediamento del campus di economia e management nella provincia Granda - hanno aderito favorevolmente all'appello delle Associazioni Andaf (l'unione dei direttori amministrativi e finanziari) di Piemonte e Valle d'Aosta e Unitre (Università delle tre età) della città capoluogo di Cuneo, per l'evento atteso il 19 marzo prossimo nel grande salone del cinema teatro Monviso, a partire dalle ore 15.30.



La conferenza, articolata in una pluralità di quesiti e domande sia a carattere macroeconomico generale, sia a vocazione più territoriale e di prossimità, sarà coordinata dalla dottoressa Marcella Mauro, presidente interregionale Andaf per Piemonte e Valle d'Aosta, e si annuncia come un appuntamento destinato a essere molto atteso e partecipato in forza maggiore degli accadimenti in atto in Medio Oriente e dai quali deriveranno diverse conseguenze, di alto impatto immediato, sul sistema dei prezzi dell'energia, dei trasporti e dei beni al consumo e sull'offerta di molti prodotti e servizi essenziali al funzionamento sociale e produttivo.

Conseguenze di tipo trasversale, così come trasversale è il pubblico che prenderà parte alla plenaria del simposio, dai manager amministrativi e finanziari agli iscritti al sistema Unitre: coloro che sono cioè chiamati a gestire strutture aziendali, in termini procedurali ed economico monetari, con approccio di tipo proattivo rispetto a scenari micro e macro presenti e futuri, e coloro che devono affrontare nel proprio portafoglio e nella borsa della spesa gli effetti di operazioni fiscali, doganali e militari decise in sedi anche molto lontane.

Come viene sottolineato dalla presidente di categoria Marcella Mauro, la congiunta presenza dei professori Beppe Ghisolfi e Beppe Tardivo rappresenta un trait d'union non solo ideale ma concreto fra economia finanziaria e aziendale, in una fase storica in cui questi due pilastri devono procedere quanto più uniti per prevenire effetti potenzialmente recessivi del mutato scenario mondiale e per assorbire le spirali inflazionistiche dei costi energetici, trasportistici e alimentari. In tal senso, la pianificazione aziendale non è molto diversa da quella personale e familiare, dovendo entrambe rispondere a criteri e linee guida analoghe di buon senso informato.

Il convegno, infine, fornirà l'occasione per una serie di riflessioni in merito a iniziative, presenti e future, volte a radicare ancor più l'alfabetizzazione finanziaria nei programmi formativi e curriculari sia delle scuole dell'obbligo sia delle cattedre universitarie, oltre che nelle attività integrative dei corpi associativi intermedi quali le Unitre e le Unioni manageriali. Perché, se da un lato, non è mai troppo tardi per apprendere a titolo personale, dall'altro non è più troppo presto per azioni coordinate sul piano pubblico e privato, sociale e comunitario. E - come recita il titolo dell'ottavo best seller di Ghisolfi edito da Aragno - i "Primi passi verso l'economia" devono passare dall'esercizio individuale alle maratone collettive.