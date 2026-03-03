 / Eventi

Eventi | 03 marzo 2026, 17:20

I Pink Floyd Legend e l'Orchestra Ghedini portano "The Dark Side of the Moon" al Palazzetto di Cuneo

Il 19 settembre 2026 l'esecuzione integrale del capolavoro dei Pink Floyd con impianto scenico immersivo tra luci, laser e proiezioni. Evento firmato Euphoria Sound Events a sostegno della LILT

Fotografia di Roberto Scorta

Euphoria Sound Events firma uno degli appuntamenti di punta della prossima stagione cuneese: i Pink Floyd Legend tornano in città con l'Orchestra del Conservatorio Ghedini di Cuneo per l'esecuzione integrale di The Dark Side of the Moon, capolavoro assoluto della storia del rock. Una produzione di respiro nazionale che conferma il ruolo dell'associazione nel portare sul territorio spettacoli di alto profilo.

Il concerto, in programma pe sabato 19 settembre al Palazzetto dello Sport di Cuneo, propone una lettura potente e fedele dell'album, arricchita dalla dimensione sinfonica e da un impianto scenico immersivo fatto di luci, laser, proiezioni e dal celebre cerchio iconico. Un linguaggio visivo e sonoro che accompagnerà il pubblico dentro le atmosfere del disco, tra suggestioni psichedeliche e momenti di forte impatto emotivo.

Con questa iniziativa, Euphoria Sound Events prosegue il percorso avviato negli ultimi anni: offrire a Cuneo produzioni capaci di unire qualità artistica, innovazione e partecipazione.

La serata sostiene inoltre la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, rafforzando il legame tra spettacolo e solidarietà.

[Uno scatto di Roberto Scorta]

Prevendite: TICKETONE e punti vendita autorizzati

  • Tabaccheria 52 – Corso Nizza 96, Cuneo
  • Tabaccheria 38 – Via Amedeo Rossi 31/b, Cuneo

Informazioni:

cs

