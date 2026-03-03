“Il Canto di Circe” al Teatro del Poi di Alba: mito rivisitato tra maschere, danza e musica dal vivo

Venerdì 6 marzo alle 21.30 il Teatro del Poi ospita “Il Canto di Circe”, affascinante riscrittura del mito omerico a cura di Alessia Colanero e Livia Giaffreda, interpreti e autrici dello spettacolo.

Una messa in scena essenziale, spogliata di orpelli visivi e coro tradizionale, che fonde maschere della commedia dell’arte, teatro fisico, danza e musica dal vivo in un richiamo alla tragedia greca. Al centro la trasformazione: quali effetti ha l’incontro con l’altro su identità e carattere? Cosa si è disposti a perdere per abbracciare il cambiamento?

La compagnia ha esplorato gesto e parola in simbiosi con suoni dal vivo, forgiando un linguaggio intimo e profondo. Ispirazione nei rituali tradizionali come il tarantismo, trasposti in atto teatrale per tracciare l’evoluzione interiore dell’essere umano. Ingresso gratuito con offerta libera a fine replica. Info su ilteatrodelpoi.it.