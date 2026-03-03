“Il folle volo. Berlino 1989”, successo al Teatro del Marchesato: under 35 sold out nel weekend d’esordio

Grande successo per il primo weekend di repliche del nuovo allestimento firmato dal Gruppo giovani del Teatro del Marchesato: le prenotazioni per le prossime date di "Il folle volo. Berlino 1989" sono già numerose, a conferma dell'interesse del pubblico per questo progetto tutto under 35. Il testo è di Chiara Miolano, la regia di Laura Sassone.

Le prossime repliche sono previste per venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo, venerdì 13 e sabato 14 marzo, sempre con inizio alle 21.

Lo spettacolo nasce da un percorso corale: tredici attori e attrici, tutti under 35, hanno lavorato fianco a fianco non solo per portare il testo sul palco, ma anche per ideare lo spettacolo e condurre la ricerca storica che ne è alla base. "Ci siamo accorti che noi ragazzi più giovani non sappiamo quasi nulla di questa parte di storia, eppure è estremamente attuale e piena di storie incredibili", racconta Chiara Miolano. "Nel testo ho voluto raccontare in primis storie di personaggi comuni, giovani come noi che però si sono ritrovati a vivere in un contesto di controllo e di dittatura. Tuttavia, non mancava mai la speranza e la voglia di cercare una vita migliore".

Il punto di partenza è una vicenda reale: nel marzo 1989, Winfried Freudenberg, giovane ingegnere di Berlino Est, decide insieme alla moglie Sabine di costruire artigianalmente una mongolfiera per sorpassare il Muro e raggiungere Berlino Ovest. Attorno a lui, un regime che soffoca ogni libertà attraverso spie, polizia segreta e parate militari; eppure la città pulsa ancora di energia giovanile, di concerti, di amori e di sogni. Una gioventù che chiede libertà e viene repressa con la forza.

Il Muro di Berlino ha diviso una città, una nazione, un continente e un intero mondo per 28 anni. Winfried Freudenberg voleva scavalcarlo. Voleva vedere oltre. Sullo sfondo una macchina da scrivere che batte ogni parola detta e ogni pensiero fatto, un muro imbrattato di sangue e David Bowie, che in “Heroes” cantava “Li possiamo battere, solo per un giorno. Possiamo essere eroi, solo per un giorno”.

In scena, in ordine alfabetico: Giulia Vittoria Ardito, Anita Balbis, Simone Bergalla, Elena Borello, Alberto Gagia, Noelia Garello, Marta Maria Giraudo, Marco Giugleur, Chiara Marchetti, Enrico Marzano, Melissa Minetti, Chiara Miolano e David Sipos. Assistente alla regia: Gabriella Pereyra.

Per prenotare è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 333 697 9063, tramite chiamata o messaggio WhatsApp.