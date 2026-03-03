LILT Cuneo porta la prevenzione a tavola: apericena benefico all'Alberghiero di Mondovì

La salute comincia a tavola e la prevenzione può diventare un'esperienza concreta e partecipata. È questo lo spirito del secondo "Apericena della Salute" organizzato da LILT Cuneo ODV, che si terrà giovedì 13 marzo alle ore 18.30 presso l'Istituto Alberghiero di Mondovì.

Dopo il successo del primo appuntamento realizzato con l'Enaip di Cuneo, l'associazione prosegue il suo percorso di sensibilizzazione coinvolgendo questa volta gli studenti dell'Alberghiero monregalese, protagonisti di un'iniziativa che unisce formazione, cucina e promozione di corretti stili di vita.

Nelle settimane precedenti all'evento, i ragazzi hanno partecipato a incontri guidati dalla nutrizionista Barbara Giordano e dalla psicologa Antonella Marenchino, approfondendo il legame tra alimentazione, emozioni e salute. Da questo lavoro è nato un apericena tematico interamente ideato e realizzato dagli studenti come sintesi concreta delle conoscenze acquisite.

Il menu proposto riflette i principi di un'alimentazione sana e consapevole: si parte con bruschetta aglio e olio su pane di produzione propria, pizza ai cinque cereali con cipolle, olive e acciughe, falafel di lenticchie, sfoglie croccanti con hummus di fagioli dell'occhio e nocciola o di carote e zenzero, russa di barbabietola cotta al forno con maionese vegana e giardiniera della casa. A seguire lasagnette di grano saraceno con porri, patate e castagne. Per concludere, cupeta De.Co., macedonia con sorbetto al limone e salvia, pangoccioli e tartufini di ceci con fondente e nocciola.

L'iniziativa conferma l'impegno di LILT Cuneo nel costruire occasioni di prevenzione accessibili e capaci di parlare anche ai più giovani, valorizzando la collaborazione con il mondo scolastico.

Per informazioni e prenotazioni: 0171/697057 – 0174/41624 – cuneo@legatumoricuneo.it .

In allegato la locandina dell'evento.