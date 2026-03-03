"Non è una festa, grazie!": a Demonte un pomeriggio di cultura, musica e femminismo per ricordare il vero senso dell'8 marzo

Sabato 7 marzo a Demonte si terrà "Non è una festa, grazie!", un appuntamento che conclude un percorso di educazione affettivo-sessuale – svoltosi online nel mese di febbraio – dedicato ai temi dell'identità, del piacere e del consenso, organizzato dall'Associazione YEPP Valle Stura grazie al contributo della Fondazione CRC e condotto dalle professioniste dell'associazione My Safe Space.

Il pomeriggio si aprirà dalle 15 alle 17 presso il Centro Aggregativo "Ultim Pian" di Demonte, in Piazza Renzo Spada 20, con un incontro in presenza riservato a chi ha partecipato al corso online: un momento di restituzione e confronto finale sui temi affrontati durante il percorso.

Alle 17.30 ci si sposterà presso la Biblioteca Civica Piero Camilla, in Via Martiri e Caduti per la Libertà 1, gestita dal Consorzio Valle Stura Experience, per l'inaugurazione della nuova sezione femminista, realizzata grazie ai finanziamenti del Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale biblioteche e istituti culturali, attuazione del DM 272/2025. L'inaugurazione sarà accompagnata da letture e riflessioni dedicate al femminile e alle lotte femministe. Tra le voci che verranno condivise non mancherà quella di Michela Murgia, figura centrale del pensiero femminista contemporaneo.

Intorno alle 19 il Consorzio offrirà un aperitivo conviviale, seguito da un laboratorio di collage creativo per costruire parole e poesie collettive. Le partecipanti e i partecipanti sono invitati a portare letture, poesie o testimonianze da condividere, oltre a vecchie riviste da utilizzare per il laboratorio.

La serata si concluderà alle 21, sempre in biblioteca, con il concerto delle Triorà – Miriam Rubeis, Francesca Veglio e Nadia Khreiwesh – un progetto a tre voci che reinterpreta brani significativi per le artiste, tra tradizione popolare e suggestioni sonore contemporanee, in un percorso musicale dedicato alla libertà e alla memoria.

"Organizzare un evento come questo in una piccola biblioteca di montagna significa affermare che i temi dell'identità, del consenso e dei diritti non appartengono solo alle grandi città o ai contesti accademici, ma riguardano ogni comunità", afferma Chiara Bassanelli, della Biblioteca Civica di Demonte. "Nei territori più piccoli, dove spesso certi argomenti restano impliciti o faticano a trovare uno spazio pubblico di confronto, creare occasioni culturali aperte e accessibili diventa un gesto di cura collettiva. La biblioteca, presidio democratico e luogo di accesso libero al sapere, si conferma così non solo spazio di lettura, ma luogo vivo di dialogo, consapevolezza e trasformazione sociale."

"Non è una festa, grazie!" richiama il senso autentico dell'8 marzo. Esattamente 80 anni fa, nel 1946, l'Unione Donne Italiane proclamò l'8 marzo Giornata internazionale della donna, scegliendo la mimosa come fiore simbolo di rinascita e resistenza. Un gesto che ancora oggi invita a ricordare che l'8 marzo non è una semplice celebrazione, ma una giornata di consapevolezza, diritti e lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.