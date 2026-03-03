Pasquetta a Boves con la Festa delle Leve: oltre 450 coscritti sfileranno per le vie del paese

Lunedì 6 aprile torna a Boves la Festa delle Leve, appuntamento che da tempo immemorabile anima il tradizionale giorno di Pasquetta. Oltre 450 cittadini festeggeranno insieme in quella che rappresenta una delle ricorrenze più sentite dalla comunità bovesana.

La giornata prenderà il via alle ore 9.40 con il ritrovo delle leve in piazza Caduti. Alle 10 partirà il corteo che sfilerà per le strade cittadine accompagnato dalla Banda musicale Silvio Pellico "La Rumorosa". Alle 11 i coscritti parteciperanno alla santa messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, seguita alle 12 dalla tradizionale foto di gruppo. Alle 12.30 le leve si trasferiranno nei vari ristoranti del territorio per il pranzo conviviale.

In piazza Italia non mancheranno giochi e intrattenimenti per grandi e piccini con il mago Trinchetto e la Croce Rossa Italiana.