 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 03 marzo 2026, 12:41

Pasquetta a Boves con la Festa delle Leve: oltre 450 coscritti sfileranno per le vie del paese

Lunedì 6 aprile la tradizionale giornata tra corteo, messa solenne e pranzo conviviale, con giochi e intrattenimenti in piazza Italia

La festa delle Leve di Boves del 2025

La festa delle Leve di Boves del 2025

Lunedì 6 aprile torna a Boves la Festa delle Leve, appuntamento che da tempo immemorabile anima il tradizionale giorno di Pasquetta. Oltre 450 cittadini festeggeranno insieme in quella che rappresenta una delle ricorrenze più sentite dalla comunità bovesana.

La giornata prenderà il via alle ore 9.40 con il ritrovo delle leve in piazza Caduti. Alle 10 partirà il corteo che sfilerà per le strade cittadine accompagnato dalla Banda musicale Silvio Pellico "La Rumorosa". Alle 11 i coscritti parteciperanno alla santa messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, seguita alle 12 dalla tradizionale foto di gruppo. Alle 12.30 le leve si trasferiranno nei vari ristoranti del territorio per il pranzo conviviale.

In piazza Italia non mancheranno giochi e intrattenimenti per grandi e piccini con il mago Trinchetto e la Croce Rossa Italiana.

Per dettagli e adesioni si invitano le leve a fare riferimento ai rispettivi presidenti. Per informazioni: Lorenzo 3454021186 – Noemi 3491731440.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium