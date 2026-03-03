Racconigi, l'intero mese di marzo dedicato ad eventi sulle donne

Domenica 8 marzo la Pinacoteca Civica Levis Sismonda ospiterà l’evento WomART WIN, organizzato nell’ambito della mostra “Facciamo Pace”. Alle ore 15 l’artista Micaela Delfino terrà una performance sulla pittura ebru, antica arte di pittura sull'acqua; alle ore 15:45 l’artista Luisa Piglione svolgerà il Laboratorio “Il mio libro d'artista: esplorazioni tra segni, parole e immagini”, aperto a bambine e bambini a partire dagli 8 anni e agli adulti. Infine, alle ore 16:30 l’artista Marianna Pagliero condurrà la performance “Tante piccole gocce”, aperta a tutti. A seguire, le artiste presenti in mostra introdurranno il pubblico alle loro opere e al loro percorso espressivo.

Giovedì 12 marzo l’associazione giovanile Tocca a Noi, in collaborazione con il Comune, Le Incredibili Storie, Sul filo della Seta, Mai+Sole, Progetto Cantoregi, Pinacoteca Civica Levis Sismonda, Anpi, Mandacarù e Fondo di Solidarietà, propone una serata dal titolo “Sorellanze - Illustri Sconosciute”. Appuntamento alle ore 20:45 alla Soms di via Carlo Costa 23.

“Una serata dedicata alle donne della nostra comunità che, pur avendo dato un contributo fondamentale, non hanno trovato spazio nella storia ufficiale -fanno sapere le organizzatrici- Storie di lavoro e di vita. Memorie in cui riconoscersi che diventano racconto condiviso capace di parlare a ciascuno di noi”.

Sempre giovedì 12 marzo il ristorante Morosini 7 propone una serata dal titolo “Un viaggio lungo sei donne – Storie di scelte che hanno cambiato il mondo!”. Saranno raccontate da Tiziana Bertone storie di pioniere che hanno infranto stereotipi e cambiato la storia con coraggio e visione. Per informazioni o prenotazioni è possibile chiamare il numero 345-7312588.

Le iniziative si concluderanno sabato 28 marzo, alle ore 17:30, con un incontro con la scienziata Amalia Ballarino, Leader della sezione Superconductors Cryostats presso il CERN di Ginevra. L’appuntamento è organizzato dal Comune, in particolare dalla Consigliera con delega alle pari opportunità Daniela Biolatto, e da Anna Cavallera, direttrice artistica della Pinacoteca civica Levis Sismonda.

Ballarino racconterà la propria storia professionale, partendo dalle radici saluzzesi, passando per la formazione universitaria e i prestigiosi incarichi presso una delle istituzioni scientifiche più importanti a livello internazionale.

“È un onore per la nostra città poter accogliere come ospite Amalia Ballarino, una figura del territorio che, partendo dalle proprie radici, è arrivata a ricoprire incarichi di grande prestigio in un contesto internazionale come il CERN. La sua carriera rappresenta un esempio concreto di determinazione, competenza e passione, e sono certa che potrà essere fonte di ispirazione per tante giovani del nostro territorio che guardano al proprio futuro con ambizione e coraggio -commenta Daniela Biolatto- Desidero inoltre ringraziare di cuore tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo ricco calendario di iniziative: un intero mese dedicato alle donne è il segno di una comunità viva, attenta e partecipe”.