 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 03 marzo 2026, 11:35

Referendum giustizia, a Bra un incontro per sostenere le ragioni del Sì

Venerdì 13 marzo al BrArte magistrati, avvocati e politici della Lega illustreranno i quesiti referendari ai cittadini

Referendum giustizia, a Bra un incontro per sostenere le ragioni del Sì

Venerdì 13 marzo alle ore 18 presso il BrArte di via Vittorio Emanuele II 148 a Bra si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, con l'obiettivo di illustrare le ragioni del Sì ai cittadini.

A intervenire saranno figure di rilievo del mondo giuridico e politico: il dottor Luciano Tarditi, consigliere di Cassazione e già costituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, insieme agli avvocati Mauro Anetrini e Simona Giaccardi, rispettivamente responsabili del Dipartimento Giustizia della Lega per il Piemonte e per la provincia di Cuneo. Parteciperà inoltre il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega Cuneo.

A moderare il dibattito sarà il dottor Federico Gregorio, responsabile del Dipartimento Digitalizzazione e Ricerca della Lega Piemonte.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per approfondire i temi al centro della consultazione referendaria e confrontarsi con esperti del settore. L'ingresso è libero.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium