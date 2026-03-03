Referendum giustizia, a Bra un incontro per sostenere le ragioni del Sì

Venerdì 13 marzo alle ore 18 presso il BrArte di via Vittorio Emanuele II 148 a Bra si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, con l'obiettivo di illustrare le ragioni del Sì ai cittadini.

A intervenire saranno figure di rilievo del mondo giuridico e politico: il dottor Luciano Tarditi, consigliere di Cassazione e già costituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, insieme agli avvocati Mauro Anetrini e Simona Giaccardi, rispettivamente responsabili del Dipartimento Giustizia della Lega per il Piemonte e per la provincia di Cuneo. Parteciperà inoltre il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale della Lega Cuneo.

A moderare il dibattito sarà il dottor Federico Gregorio, responsabile del Dipartimento Digitalizzazione e Ricerca della Lega Piemonte.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per approfondire i temi al centro della consultazione referendaria e confrontarsi con esperti del settore. L'ingresso è libero.