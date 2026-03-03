Referendum sulla giustizia, appuntamento con il sottosegretario Delmastro a Mondovì per il Sì

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sarà a Mondovì lunedì 9 marzo per illustrare le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia. L'appuntamento, organizzato dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia in collaborazione con il Circolo locale, si terrà alle ore 13 presso la Sala Conferenze Luigi Scimè in Corso Statuto 11/D.

Dopo i saluti istituzionali, l'incontro sarà introdotto e moderato dall'avvocato Alessandro Ferrero, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo. Interverrà anche l'avvocato Dora Bissoni, presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale "Vittorio Chiusano" di Torino, mentre le conclusioni saranno affidate al sottosegretario Delmastro, che entrerà nel merito dei contenuti della riforma.

Per Fratelli d'Italia il referendum rappresenta un passaggio fondamentale per modernizzare il sistema giudiziario italiano, rafforzando la certezza del diritto, garantendo maggiore equilibrio tra accusa e difesa, riducendo i tempi processuali e assicurando più trasparenza nell'esercizio della funzione giudiziaria.

"Dire Sì significa scegliere una giustizia più efficiente e più giusta, capace di dare risposte rapide a cittadini e imprese", ha dichiarato l'assessore regionale Paolo Bongioanni, che parteciperà all'evento insieme ai consiglieri regionali Federica Barbero e Claudio Sacchetto.

"Il Sì non è uno slogan, ma una scelta di merito: più equilibrio tra i poteri, più garanzie, più efficienza", hanno sottolineato William Casoni e Roberto Russo, presidente e vicepresidente provinciale di FdI, invitando la cittadinanza a partecipare. Sulla stessa linea Marco Bailo, presidente del Circolo monregalese, e Rocco Pulitanò, vicepresidente provinciale e consigliere comunale e provinciale: "Una giustizia più veloce ed equilibrata è un valore per tutta la comunità".