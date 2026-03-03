"Regine senza corona": la mostra fotografica di Ornella Poetto celebra la bellezza autentica delle donne

Si inaugura venerdì 6 marzo presso la Sala del Collegio dei Geometri di Cuneo, la mostra fotografica “Regine senza corona” di Ornella Poetto.

L’evento si aprirà con la presentazione del libro “Perché abbiamo bisogno della Dea” curato da Donatella Signetti, docente di lettere del Liceo Scientifico e Classico di Cuneo.

Il progetto nasce, come ci tiene a sottolineare la stessa Ornella Poetto, “dal voler mettere in risalto l’importanza, e soprattutto il valore, delle relazioni umane, punto di partenza di questi scatti. Mamme e figlie, nonne e nipoti, amiche, tutte donne che hanno deciso di ‘mettersi in gioco’ attraverso una fotografia, cercando di far trasparire loro stesse con le proprie fragilità e nel contempo con la propria forza, volendo quasi lasciare un segno della loro storia a coloro che osserveranno questi scatti”.

L’intento della mostra è quello di celebrare la bellezza vera ed autentica delle donne a tutte le età, come espressione di unicità interiore ed esteriore.

“La maggior parte degli scatti rappresenta la bellezza di tutte quelle ragazze che, affacciandosi al mondo, stanno iniziando il loro percorso di vita – conclude l’artista - boccioli diversi ma tutti accomunati dalla voglia palpabile di sbocciare per far valere le proprie idee nel mondo che le circonda, arrivando a generare altra vita con consapevolezza e saggezza”.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 al 22 marzo, dal venerdì alla domenica, dalle ore 16 alle ore 19.30.