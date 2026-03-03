Sala Lanteri Cuneo varia la programmazione: slitta “Monteterosso Grana” al 12 marzo

Variazione in programma alla Sala Lanteri Cinema per la rassegna Orizzonti Verticali, causa forza maggiore: il film “Monteterosso Grana. Una comunità allo specchio” di Andrea Fantino, previsto originariamente, è posticipato a giovedì 12 marzo alle 21. La programmazione si adegua così per giovedì 5 marzo con “Il Vento fa il Suo Giro” di Giorgio Diritti alle 21.​

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo (ore 18 e 21) tocca a “Il Mago del Cremlino” di Olivier Assayas. Il recupero slitta al 12 marzo, mantenendo il focus su temi di comunità, migrazione e culture diverse, come descritto nel poster della manifestazione.

L’iniziativa, parte di una serie di proiezioni tematiche, invita il pubblico a verificare gli aggiornamenti sul sito ufficiale o canali social della Sala Lanteri.