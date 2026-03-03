Sogni di donne: a Cervasca cinque storie di forza e realizzazione per celebrare l'8 marzo

Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, torna l'appuntamento annuale di Vivere Cervasca odv dedicato all'universo femminile, con uno sguardo che punta sempre sulla positività e la forza delle donne.

Il tema scelto per l'edizione 2026 sono i sogni: quelli coltivati fin dall'infanzia o sbocciati nell'adolescenza, quelli maturati con l'esperienza, e soprattutto quelli realizzati nonostante gli ostacoli che la vita talvolta pone sul cammino.

A raccontare le proprie storie di realizzazione saranno cinque donne del territorio: Adonella Fiorito, Cinzia Racca, Paola Meineri Gazzola, Roberta Ferrero e Sonia Ristorto. Professioni conquistate, forme di aiuto agli altri, modi di esprimere se stesse, libri scritti, competenze acquisite: esperienze diverse accomunate dalla voglia di vivere, condividere, relazionarsi e accompagnare chi incontrano nel loro percorso.

Le testimonianze saranno intervallate dalla musica dal vivo di Giulia Battistino alla voce e Roberto Fresia alle tastiere.

L'appuntamento è per sabato 7 marzo alle ore 20.45 nel salone comunale polivalente di Cervasca.