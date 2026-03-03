"Un passo alla volta verso il cambiamento": sabato 14 marzo camminata per le vie di Cuneo

Sabato 14 marzo a Cuneo si terrà l'evento "Un passo alla volta verso il cambiamento: camminata funzionale per le vie della città", un'iniziativa dedicata al benessere fisico e alla consapevolezza, inserita nel calendario delle attività promosse dall'Assessorato Parità e Antidiscriminazioni "PariPasso – Un passo alla volta, tutt* alla pari" del Comune di Cuneo.

Il titolo dell'evento richiama proprio lo spirito del programma comunale che invita a una riflessione sull'importanza di agire insieme, trasformando un semplice passo in un gesto simbolico di cambiamento collettivo in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Il ritrovo è previsto alle ore 10.30 presso lo Spazio Medico Lilium in via Roma 62, punto di partenza di un percorso che si snoderà per le vie della città. Durante la mattinata i partecipanti saranno guidati in un'attività dinamica all'aperto, accessibile a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione fisica.

L'evento è realizzato in collaborazione con Palestra O2 e con lo Spazio Medico Lilium, realtà del territorio impegnate nella promozione della salute e del benessere della persona.