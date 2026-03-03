 / Eventi

"Un passo alla volta verso il cambiamento": sabato 14 marzo camminata per le vie di Cuneo

Iniziativa gratuita promossa dall'Assessorato Parità del Comune in occasione della Giornata internazionale della Donna, con ritrovo alle 10.30 allo Spazio Medico Lilium

Sabato 14 marzo a Cuneo si terrà l'evento "Un passo alla volta verso il cambiamento: camminata funzionale per le vie della città", un'iniziativa dedicata al benessere fisico e alla consapevolezza, inserita nel calendario delle attività promosse dall'Assessorato Parità e Antidiscriminazioni "PariPasso – Un passo alla volta, tutt* alla pari" del Comune di Cuneo.

Il titolo dell'evento richiama proprio lo spirito del programma comunale che invita a una riflessione sull'importanza di agire insieme, trasformando un semplice passo in un gesto simbolico di cambiamento collettivo in occasione della Giornata internazionale della Donna.

Il ritrovo è previsto alle ore 10.30 presso lo Spazio Medico Lilium in via Roma 62, punto di partenza di un percorso che si snoderà per le vie della città. Durante la mattinata i partecipanti saranno guidati in un'attività dinamica all'aperto, accessibile a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione fisica.

L'evento è realizzato in collaborazione con Palestra O2 e con lo Spazio Medico Lilium, realtà del territorio impegnate nella promozione della salute e del benessere della persona.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza ed è gratuita. È necessario iscriversi al link https://www.eventbrite.it/e/un-passo-alla-volta-verso-il-cambiamento-tickets-1981796945011.

