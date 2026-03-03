Valeria Camosso presenta il suo romanzo tra giallo e rosa alla Biblioteca di Caraglio

Venerdì 20 marzo alle ore 17 la Biblioteca Civica di Caraglio ospita la presentazione del nuovo romanzo di Valeria Camosso, un'opera che intreccia atmosfere da giallo e dinamiche sentimentali in una trama avvincente.

Al centro della storia c'è Sandra, scrittrice di successo che si nasconde dietro uno pseudonimo e vive ritirata in montagna, lontana da un passato che le ha lasciato ferite e diffidenza verso il prossimo. La sua quiete viene stravolta dall'arrivo improvviso di Samantha, diciassettenne vivace e provocatoria fuggita di casa dopo aver interpretato un passaggio del romanzo di Sandra come un invito alla ribellione.

Sentendosi responsabile, la scrittrice accetta di ospitare la ragazza, ma questa decisione innesca una serie di eventi imprevedibili: Sandra viene prima accusata di rapimento, poi coinvolta nelle indagini quando Samantha scompare nuovamente. Grazie alla sua sagacia investigativa conquisterà il rispetto del burbero commissario Campani, mentre dovrà fare i conti con nuove responsabilità e con l'inatteso turbamento per Pier, affascinante avvocato pronto ad aiutarla.

Il romanzo esplora il confronto tra mondi opposti – città e montagna, adolescenza e maturità – che si scontrano, si sfidano e infine trovano riconciliazione.

L'incontro con l'autrice è a ingresso libero.