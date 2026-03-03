Vivaldi spiegato ai bambini: ad Alba un laboratorio per scoprire i suoni delle stagioni

Il terzo e ultimo incontro del calendario Chasing the Future, è in programma per venerdì 6 marzo alle 18 in Sala Riolfo ad Alba con un incontro dedicato ai più giovani (bambini in età prescolare e scolare) alla scoperta dell’attualità de Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, guidati da Filippo Cosentino.

Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solistici per violino dell'opera Il cimento dell'armonia e dell'inventione di Antonio Vivaldi. Pubblicata nel 1725 e forse il punto più alto della produzione di Vivaldi, l’opera, profondamente innovativa nel panorama settecentesco, può tuttora essere letta alla luce dell’attenzione al legame fra l’uomo e l’ambiente che lo circonda.

Un laboratorio per scoprire i suoni dell'ambiente e delle stagioni e come Vivaldi li ha utilizzati per le sue composizioni de Le quattro stagioni, con carta e colori impareremo a distinguere i suoni e ad apprezzarli nel mondo circostante.

Filippo Cosentino, musicista, compositore e musicologo, nel 2025 ha pubblicato Compositori supereroi. Alla scoperta dei superpoteri dei più grandi compositori della storia (Cose Note Edizioni).

Chasing the Future è organizzato dall’associazione Milleunanota con il sostegno di Fondazione CRC e Banca d’Alba. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.