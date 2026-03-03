 / Motori

ENDURO/ Moto Club Ceva brilla nella prima di campionato regionale: 24 piloti in gara, podi e top ten a raffica

Samuli Boano 2º in Top Class, Walter Bossi trionfa in Senior 4T e Alessia De Andreis 3ª tra le donne: ottimo avvio piemontese-ligure

Esaltanti prestazioni per i 24 piloti del Moto Club Ceva nella gara inaugurale del campionato regionale piemontese, disputata in contemporanea con l’edizione ligure. Risultati di spessore in tutte le classi, con podi e piazzamenti di vertice che lanciano la squadra cevarina.

In Top Class, Samuli Boano sfiora il trionfo al 2º posto, seguito da Marco Vizio 8º ed Edoardo Alcaras 9º. Dominio in Senior 4T con la vittoria di Walter Bossi, 1º assoluto, e Luca Manassero 4º; Elia Rossi 7º, Giovanni Crema 19º, Dario Salvatico 23º, Alessio Guarino 28º, Mattia Gozzellino 29º, ritiro per Federico Fresia. Tra le donne, Alessia De Andreis conquista il 3º posto in Femminile.

Senior 2T vede Davide Gallo 3º e Lorenzo Prato 10º. In Major Expert, doppio acuto con Emanuele Borgese 3º, Mattia Magni 4º e Antonio Borgese 13º; Major Skilled con Lorenzo Cecchini 4º, Alvaro Scotti 10º, Fabio Tenuzzo 14º. Major Master: Tommaso Caraffini 6º, Simone Lapi 13º. Junior 2T: Simone Gaudino 9º, Nicola Conti 16º.

Un avvio scoppiettante che conferma il potenziale del sodalizio cevano nel motocross regionale.

