Il Patto Civico per la Granda formalizza la costituzione in associazione

Il percorso di "Patto Civico per la Granda" giunge alla costituzione dell'Associazione, così come programmato nell'evento di lancio svoltosi proprio un anno fa a Fossano.

"Il 30 marzo dell'anno scorso avevamo dato avvio al percorso costitutivo, elencando i nostri obiettivi e richiamando con chiarezza che non avremmo dato vita ad una sigla elettorale, buona solo per il momento delle elezioni. Da allora abbiamo svolto dieci incontri, tutti dedicati alle tematiche di più stretta attualità provinciale. Numerose le iniziative in seno al Consiglio Provinciale ed innumerevoli gli incontri con amministratori e cittadini in tutta la provincia", spiega il coordinatore, Alberto Pettavino.

"Dopo questo anno di lavoro diamo vita a una associazione politico-culturale che, fra i propri obiettivi, pone al primo posto l'impegno a creare una piattaforma nella quale possano riconoscersi tutte le persone che hanno a cuore lo sviluppo della comunità provinciale, al di là delle appartenenze politiche e degli steccati ideologici: l'impegno civico, quindi, forte e determinato ma non in contrapposizione con quello partitico".

“La nostra volontà è quella di costruire uno spazio di libero confronto, nel quale tutti possano riconoscersi e iniziare a lavorare insieme”, conclude Pettavino.