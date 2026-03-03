Referendum: a Mondovì l’incontro con il Sottosegretario Andrea Del Mastro per spiegare le ragioni del Sì

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, in collaborazione con il Circolo di Mondovì, organizza un incontro pubblico dedicato alla campagna per il Sì al referendum sulla riforma della Giustizia.

L’appuntamento si terrà lunedì 9 marzo alle ore 13.00 presso la Sala Conferenze Luigi Scimè, in Corso Statuto 11/D a Mondovì.

A concludere l’evento sarà l’On. Andrea Del Mastro, Sottosegretario alla Giustizia, che illustrerà nel merito i contenuti della riforma e le ragioni del Sì.

Dopo i saluti istituzionali interverranno l’avvocato Alessandro Ferrero, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo (introduce e modera); l’avvocato Dora Bissoni, Presidente della Sezione di Cuneo della Camera Penale “Vittorio Chiusano” di Torino.

Fratelli d’Italia sostiene con convinzione il Sì al referendum perché la riforma rappresenta un passo concreto verso una giustizia più equa, più efficiente e più vicina ai cittadini.

La riforma punta a: rafforzare la certezza del diritto; garantire maggiore equilibrio tra accusa e difesa; rendere più efficiente il sistema giudiziario, riducendo tempi e distorsioni; assicurare maggiore trasparenza e responsabilità nell’esercizio della funzione giudiziaria.

Per Fratelli d’Italia si tratta di un passaggio fondamentale per modernizzare lo Stato e rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, mettendo al centro il principio che la giustizia deve essere uno strumento di garanzia e non di scontro politico.

Paolo Bongioanni, assessore regionale, dichiara: «Il referendum rappresenta un momento di grande responsabilità democratica. Dire Sì significa scegliere una giustizia più efficiente e più giusta, capace di dare risposte rapide a cittadini e imprese. È una riforma che guarda al futuro e rafforza la credibilità delle nostre istituzioni». Al convegno saranno presenti inoltre i consiglieri regionale Federica Barbero e Claudio Sacchetto.

William Casoni e Roberto Russo, rispettivamente presidente e vice-presidente provinciale di Cuneo di FDI dichiarano: «Fratelli d’Italia è da sempre impegnata per una riforma seria e strutturale della giustizia. Il Sì non è uno slogan, ma una scelta di merito: più equilibrio tra i poteri, più garanzie, più efficienza. Invitiamo tutti a partecipare all’incontro per approfondire i contenuti della riforma con il Sottosegretario Del Mastro».

Marco Bailo, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Mondovì, conclude: «Come Circolo siamo orgogliosi di ospitare questo appuntamento. Il referendum è un passaggio decisivo e vogliamo spiegare con chiarezza le ragioni del Sì. Invitiamo iscritti, simpatizzanti e cittadini a partecipare numerosi».

Conclude Rocco Pulitanò, vice-presidente provinciale Cuneo di FDI, consigliere comunale a Mondovì e consigliere provinciale: «Portare a Mondovì un momento di confronto così qualificato significa offrire al territorio un’occasione importante di approfondimento. La riforma tocca temi fondamentali per i cittadini e per il mondo produttivo locale: una giustizia più veloce ed equilibrata è un valore per tutta la comunità».

Per informazioni: 339 704 5062.