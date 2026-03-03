Roberta Robbione incalza la Regione: "Chiarezza su tempi e priorità per il nuovo ospedale di Cuneo"

Il futuro del nuovo ospedale di Cuneo resta appeso a un cronoprogramma che guarda al 2028 per l’approvazione del PFTE, ma senza indicare una data certa per l’avvio del cantiere e la conclusione dei lavori. Un orizzonte definito "prudente e realistico" dall’ex commissario Livio Tranchida, che però non ha convinto il Consiglio comunale riunito lunedì 2 marzo.

Troppe, negli anni, le scadenze annunciate e poi disattese: l’ultima nel 2024, quando in Prefettura l’assessore Riboldi parlò di un ospedale pronto nel 2031. Questa volta, date non ce ne sono state. E l’aula le chiede, anche per poter verificare, e se necessario contestare, l’eventuale fallimento di un nuovo cronoprogramma.

Nel dibattito è intervenuta anche Roberta Robbione, sindaca di Borgo San Dalmazzo e presidente della Conferenza dei sindaci dell’Asl CN1, che ha riportato al centro la voce dei territori. Un intervento che ha tenuto insieme la necessità di programmazione e la preoccupazione concreta delle comunità.

"Ringrazio la sindaca Patrizia Manassero e tutto il Consiglio comunale di Cuneo per avere fortemente voluto questo momento di confronto su una tematica che rappresenta una priorità per tutto il territorio cuneese e per la Conferenza dei sindaci dell’Asl CN1", ha esordito, sottolineando l’importanza della presenza dell’assessore regionale Riboldi, del direttore generale Franco Ripa e dei vertici sanitari.

Per Robbione il punto di partenza è chiaro: "Il Santa Croce e Carle è una eccellenza da preservare e tutelare poiché la tutela della salute deve essere al primo posto dei nostri pensieri e soprattutto delle nostre azioni". Proprio per questo, ha aggiunto, "è bene delineare con chiarezza il percorso e i tempi che riguardano il nuovo ospedale, ma anche la prosecuzione e continuità delle attività presso l’azienda Santa Croce e Carle nel qui ed ora".

Il nodo resta quello dei tempi e delle priorità. Le vicende del nuovo ospedale "risalgono oramai a molti anni fa, con accelerazioni e poi rallentamenti che hanno preoccupato e preoccupano il territorio". Intanto i bisogni di salute crescono e cambiano, come evidenziato anche dal nuovo piano socio-sanitario regionale. "Richiedono uno sforzo ulteriore e una programmazione capace di coniugare la necessità di ben gestire le risorse pubbliche “non infinite” con il sempre maggiore ricorso delle famiglie ad altre strutture per velocizzare tempi, diagnosi e cure, con notevole esborso economico e conseguente impatto negativo sui bilanci delle famiglie stesse".

Da qui la domanda politica: "Quale livello di priorità viene assegnato al nostro ospedale, anche a fronte del ricorso al Consiglio di Stato che nuovamente può rappresentare un elemento di criticità?".

L’intervento della presidente della Conferenza dei sindaci si è allargato poi al tema dell’assistenza territoriale. "È importante la rete ospedaliera ed è parimenti importante la rete territoriale, punto primo di accesso delle nostre cittadine e dei nostri cittadini". E ancora: "Le Case di comunità, prezioso punto di accesso per il cittadino, necessitano di personale e di finanziamenti per poter davvero dare risposte capaci di accogliere i tanti bisogni sociosanitari".

Robbione ha chiesto se, una volta completati i lavori strutturali, vi siano risorse umane sufficienti per garantire servizi effettivi: "Abbiamo personale per fare in modo che i cittadini si sentano accolti e seguiti nella loro domanda di salute?". Un passaggio che si lega al tema delle liste d’attesa, del disagio crescente tra bambini e adolescenti, dell’impatto della riforma sulla disabilità e del ruolo dei Comuni, "che richiede un diretto coinvolgimento nelle scelte strategiche territoriali".

Nel finale, l’appello all’unità istituzionale: "I bisogni di salute necessitano del nostro massimo sforzo comune, e noi siamo qui per dimostrare di voler fare la nostra parte, come tutti, a fianco delle cittadine e dei cittadini".