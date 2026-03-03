Sarà Villar San Costanzo il Borgo più bello d’Italia? Sono aperte ufficialmente le votazioni

“Votate e fate votare Villar San Costanzo Borgo più bello d’Italia!”





C’è fermento a Villar San Costanzo. Lo scorso anno il caratteristico comune è infatti stato selezionato per rappresentare il Piemonte nella trasmissione televisiva “Il Borgo dei Borghi”, in onda all’interno del programma “Kilimangiaro”, che ogni domenica in questi mesi ha presentato uno dei venti tra i Borghi più belli d’Italia, uno per ciascuna regione.





VILLAR SAN COSTANZO: UN VIAGGIO TRA NATURA, STORIA E BELLEZZA

“Ël Vilar San Costans” in piemontese, “Lo Vilar San Coustans in occitano”, lo stemma e il gonfalone di Villar San Costanzo sono stati concessi con regio decreto del 18 maggio 1942. Nello stemma è rappresentata, su sfondo d'argento, l'abbazia di San Costanzo, di rosso, dietro ad un canneto, il tutto sulla campagna di verde. Il gonfalone è un drappo di azzurro.





Sono davvero tante le curiosità e le ricchezze da scoprire bel paese dei Ciciu, la cui bellezza è senza dubbio senza tempo.





UFFICIALMENTE APERTE LE VOTAZIONI



Con le riprese girate nel mese di settembre 2025 per quanto riguarda Villar San Costanzo e terminata la carrellata dei vari Borghi, sono state ora ufficialmente aperte le votazioni per scegliere il “Borgo dei Borghi 2026”. Il vincitore verrà annunciato la domenica di Pasqua, sempre su Rai Tre.





Per votare Villar San Costanzo è necessario accedere al seguente link: www.rai.it/borgodeiborghi e, una volta fatto l’accesso, selezionare il borgo del Piemonte. Si può, per ciascun profilo, esprimere un voto ogni 24 ore per un massimo di 5 voti.