Erasmus+ porta dieci studenti belgi ad Alba: un mese di tirocinio nelle aziende del territorio

Lunedì 2 marzo Apro Formazione ha accolto nella sede di Alba dieci studenti provenienti dall'Ecole Libre de Lorraine di Arlon, in Belgio. I ragazzi, all'ultimo anno del loro percorso di studi nei settori elettrico, meccanico, turistico e alberghiero, sono giunti in Italia accompagnati da due docenti per vivere un'esperienza di tirocinio professionalizzante della durata di un mese.

Questa visita si inserisce nel quadro del programma Erasmus+, iniziativa dell'Unione Europea che sostiene progetti di istruzione, formazione, gioventù e sport, finanziando scambi internazionali, periodi di studio e tirocini all'estero. Erasmus+ promuove la cooperazione tra istituzioni formative e imprese, favorendo l'acquisizione di competenze professionali, linguistiche e trasversali attraverso esperienze concrete in contesti internazionali.

Durante il mese di permanenza ad Alba, gli studenti belgi svolgeranno il proprio tirocinio presso aziende del territorio, entrando in contatto diretto con il tessuto produttivo locale e confrontandosi con realtà professionali attive nei settori di riferimento. Un'opportunità che consente loro di consolidare le competenze tecniche apprese a scuola e di sperimentarsi in un ambiente lavorativo nuovo, in un Paese diverso dal proprio.

La giornata di accoglienza si è aperta con un incontro istituzionale e una visita agli ambienti di Apro Formazione. Gli studenti hanno assistito alle lezioni in corso, visitato i laboratori di Apro e gli spazi dell'Accademia Alberghiera, entrando in contatto diretto con gli allievi della sede albese.

Ad accoglierli erano presenti il presidente Fulvio Baratella, il direttore generale Antonio Bosio, la responsabile di sede Maura Reolfi, il presidente del Comitato Gemellaggio Pasquale Grasso e l'assessore con deleghe al Protagonismo giovanile, Innovazione tecnologica e Cittadinanza attiva Lucia Vignolo del Comune di Alba.

"Esperienze come questa rappresentano un valore aggiunto per tutti", ha dichiarato il Presidente Fulvio Baratella. "Lo scambio internazionale non è solo un'opportunità formativa per chi arriva, ma anche un'occasione di crescita per i nostri studenti e per il territorio. Accogliere giovani provenienti da altri Paesi significa aprire le nostre aule all'Europa e rafforzare una cultura della collaborazione e del confronto che è fondamentale per il futuro delle nuove generazioni".

L'arrivo degli studenti dell'Ecole Libre de Lorraine conferma il ruolo di Apro Formazione come punto di riferimento per i progetti di mobilità europea, capaci di creare connessioni tra scuole, imprese e istituzioni.

Parallelamente all'accoglienza di studenti stranieri, Apro promuove regolarmente opportunità di mobilità all'estero rivolte ai giovani del territorio. Proprio in questi giorni è possibile candidarsi per 8 borse di studio destinate ai giovani tra 18 e 35 anni per un tirocinio di sei mesi a Lipsia, in Germania, con viaggio, vitto e alloggio gratuiti, incluso un pocket money. Un'occasione concreta per acquisire competenze professionali, migliorare la conoscenza linguistica e arricchire il proprio percorso personale in un contesto internazionale qualificato.