STILOMA, il nuovo concorso di design che guarda al futuro: AgenForm di Savigliano lancia la sfida a studenti e professionisti

AgenForm CEMI di Savigliano promuove la prima edizione di STILOMA – Stile e Forma, il nuovo concorso di Transportation e Product Design rivolto a studenti, giovani aspiranti designer, appassionati e professionisti, con l’obiettivo di stimolare la creatività progettuale e creare un ponte concreto tra formazione e mondo del lavoro. Il concorso nasce come spazio di confronto e crescita, pensato per avvicinare i partecipanti alle sfide reali dell’innovazione e della sostenibilità, valorizzando il ruolo del designer come figura trasversale capace di unire estetica, funzionalità e fattibilità.

Un contest aperto a studenti e professionisti

STILOMA si articola in due sezioni:

· Aspiranti designer, dedicata a studenti delle scuole superiori, università e accademie (16–40 anni);

· Appassionati e professionisti, rivolta a designer, liberi professionisti e appassionati del settore (18–40 anni).

Per entrambe le sezioni sono previste due categorie di concorso:

· Product Design

· Transportation Design

Il tema centrale è Il futuro, declinato attraverso i concetti di sostenibilità, stile e innovazione, con particolare attenzione a estetica, funzionalità e realizzazione. >CONTINUA

Partecipazione gratuita e valutazione tecnica

La partecipazione è gratuita e ammessa per singoli, team o classi. I progetti potranno includere disegni, render, modelli 3D e prototipi fisici (facoltativi), presentati tramite tavole PDF in formato A3 o A2 e una relazione descrittiva. Le proposte saranno valutate da una giuria tecnica composta da docenti ed esperti del settore, che analizzerà originalità, innovazione, sostenibilità, funzionalità ed estetica. Un aspetto distintivo del concorso è la restituzione ai partecipanti di valutazioni scritte, pensate come strumento di crescita e miglioramento progettuale.

Premi e visibilità

Per ogni categoria e sezione saranno premiati i primi tre classificati.

Il primo premio prevede una stampante 3D, mentre ai successivi classificati saranno assegnate attrezzature professionali e workshop specializzati.

I progetti vincitori saranno inoltre valorizzati attraverso comunicazione stampa e canali dedicati.

Scadenze

· Apertura iscrizioni: settembre – ottobre 2025

· Chiusura iscrizioni: 31 marzo 2026

· Consegna elaborati: 2 marzo – 30 aprile 2026

· Premiazione: giugno 2026

La cerimonia finale si terrà nel mese di giugno 2026. La sede specifica verrà comunicata tempestivamente a tutti i partecipanti al concorso.

Informazioni

AgenForm CEMI (via Garibaldi 6, Savigliano) 0172 716757 / cemi@agenform.it