ATLETICA / Successi di Gerbeti e Zampaglione nella 34ª edizione della 9 Miglia di Bra

Domenica 1 marzo si è corsa la 34ª edizione della 9 Miglia di Bra, manifestazione organizzata da Atl. Avis Bra Gas che ha dato il via al Trofeo CorriPiemonte Strada 2026.

I partecipanti alla gara competitiva hanno sfiorato quota 850.

I vincitori di questa edizione sono stati Amorin Gerbeti (Atl. Casone Noceto) e Silvia Zampaglione (Battaglio CUS Torino).

Interessante il tempo del vincitore della prova maschile, 45:52, con cui si è avvicinato di molto al record di 45:23 del keniano Paul Kanda che risale al 2003; come dato statistico, a segnalare quanto il ritmo di Gerbeti sia stato forte, evidenziamo che era dal 2005 che nella gara assoluta maschile non si scendeva al di sotto dei 46 minuti. Ancora più degno di nota se si pensa che era la sua prima uscita su una distanza superiore ai 10km (9 miglia corrispondono a 15,4km) e per l’arrivo in solitaria, con un distacco di circa un minuto e mezzo sul secondo classificato, Emanuele Santelli (Battaglio CUS Torino), terzo Mustapha Boussifi (ASD Gli Amici di Marcello).

Sul podio femminile, alle spalle della torinese Zampaglione, le cuneesi Gessica Peyracchia (Pod. Valle Varaita) e Gloria Barale (Atl. Alba).