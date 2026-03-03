CALCIO / Albese e Bra annunciano una conferenza stampa congiunta: cosa bolle in pentola?

Maxim Pioggia e Giacomo Germanetti, presidenti di Albese e Bra

È stata convocata per giovedì 5 marzo, alle 15, all'Hotel Calissano di Alba, una conferenza stampa congiunta delle società calcistiche Albese 1917 e AC Bra.

Annunciata la presenza dei due presidenti Maxim Pioggia e Giacomo Germanetti, circostanza che desta una certa curiosità, tra i giornalisti e non solo.

Non è stata anticipata ufficialmente, infatti, alcuna notizia circa il tema della conferenza che vedrà al tavolo dei relatori i rappresentanti più autorevoli dei principali sodalizi del territorio.

In attesa delle comunicazioni ufficiali che verranno fornite giovedì è verosimile pensare ad una collaborazione tra le due realtà. Da capire in quale modo Albese e Bra possano unire le forze, a beneficio del futuro del calcio nell'area di Langhe e Roero. L'ipotesi di una fusione sembra piuttosto azzardata, pur essendo una suggestione decisamente interessante.

Tra poco più di 48 ore se ne saprà di più.