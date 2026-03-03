 / Sport

Sabato 7 e domenica 8 marzo una nuova sprint in tecnica libera seguita da una prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri

SCI DI FONDO / Martino Carollo tra gli 11 azzurri che prenderanno parte alla prossima tappa di Coppa del mondo

Saranno undici gli azzurri che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Lahti, in Finlandia, che tra sabato 7 e domenica 8 marzo proporrà una nuova sprint in tecnica libera seguita da una prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri.

Federico Pellegrino tornerà sulle nevi che il 23 febbraio 2017 l’hanno incoronato campione del mondo, proprio della sprint skating, davanti al russo Sergey Ustiugov e a Johannes Klæbo, medaglia d’oro seguita l’anno successivo da un nuovo trionfo, nella medesima prova, sul palcoscenico di Coppa del Mondo.

Il campione valdostano guiderà il gruppo azzurro che secondo le convocazioni del responsabile tecnico Markus Cramer comprenderà al maschile anche Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Michael Hellweger, Simone Mocellini e Simone Daprà, mentre il settore femminile potrà contare su Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol ed Iris De Martin Pinter.

