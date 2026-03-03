SCI / Edoardo Saracco sul podio a Hakuba: 3º nel Gigante Far East Cup, festa limonese con Astegiano 11ª

Splendido bronzo per Edoardo Saracco nel Gigante inaugurale maschile della Far East Cup, circuito asiatico di vertice paragonabile a Coppa Europa e Nor-Am Cup. Il carabiniere limonese ha chiuso terzo a 1’40’’75, a soli 17/100 dal trionfo dello statunitense Luke Winters (1’40’’58) e 1/100 dal giapponese Seigo Kato (2º), massimizzando i punti FIS nella trasferta nipponica.

A 23/100 dal podio, quarto il carabiniere parmense reduce dal 12º posto olimpico nello Slalom di Bormio. Tra i primi 30, settimo Alessandro Pizio (bergamasco) e 29º Lorenzo Thomas Bini (novese), tutti del gruppo Carabinieri.

Nel femminile, vittoria slovacca con Rebeka Jankova (1’45’’83); settima la meranese Elisa Platino e undicesima la limonese Melissa Astegiano, altra carabiniera in evidenza. Proseguono le quattro gare per genere sulle nevi di Hakuba.