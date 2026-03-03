Galleria Cittadina a Cuneo, chiusure notturne per manutenzione degli impianti

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della statale 705 “di Cuneo”. In particolare, sono previsti gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione e della segnaletica luminosa.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza è prevista la chiusura notturna al traffico a partire da oggi, martedì 3 marzo, fino a venerdì 6 marzo. La limitazione sarà attiva nella sola fascia oraria 21 – 6. Gli interventi sono stati programmati in notturna per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione locale.

Durante la chiusura della galleria la circolazione sarà deviata sulla rete limitrofa.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.