VOLLEY B1F / Verso la sfida Mondovì Volley-Gso Villa Cortese; Coach Claudio Basso: "I dettagli faranno la differenza" (VIDEO)

Proseguire la scia di risultati utili consecutivi. Con questo obiettivo il Mondovì Volley si sta preparando a ricevere, questo sabato alle 20:30, il Gso Villa Cortese, attualmente al quarto posto in classifica con un punto in più rispetto le pumine. Quello di sabato, pertanto, si presenta a tutti gli effetti come uno scontro diretto.

Le rossoblù, dopo le vittorie ottenute in casa di Garlasco e Chieri, vogliono cavalcare l'onda positiva e insediare il terzo posto della graduatoria. La gara di sabato, visto il valore delle avversarie, si preannuncia molto combattuta. Lo stesso tecnico del Mondovì Volley, Claudio Basso, è pienamente consapevole dell'importanza del match e di quanto la cura dei dettagli farà la differenza: