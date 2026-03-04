Carte d'identità cartacee, conto alla rovescia per la scadenza: a Borgo San Dalmazzo due open day per il rinnovo

Dal 3 agosto le carte d'identità cartacee non saranno più valide. Per evitare disagi ai cittadini e prevenire un sovraffollamento degli uffici a ridosso della scadenza, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha organizzato due open day dedicati esclusivamente al rinnovo dei documenti cartacei, riservati ai residenti e senza necessità di prenotazione.

L'Ufficio Anagrafe sarà aperto sabato 21 marzo dalle ore 9.30 alle 16.30 e domenica 22 marzo dalle ore 8 alle 20. L'accesso avverrà in ordine di arrivo. Il Comune precisa che durante queste giornate il personale effettuerà i rinnovi compatibilmente con le procedure elettorali: l'accesso non garantisce quindi la disponibilità immediata dell'operatore.

Chi possiede invece una carta d'identità elettronica scaduta dovrà rivolgersi agli uffici nei normali orari di apertura e previa prenotazione. Non verranno accettate richieste diverse.

Per il rinnovo è indispensabile presentarsi con la carta d'identità cartacea in scadenza, la tessera sanitaria, una fototessera recente conforme alle linee guida ministeriali e Bancomat o Satispay per il pagamento di 22,21 euro. La mancanza anche di un solo documento impedirà la lavorazione della pratica. Per i minorenni è obbligatoria la presenza, oltre che del minore stesso, di entrambi i genitori.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamenti del sito ministeriale dedicato al rilascio delle CIE durante gli orari indicati.