Scuole superiori: interventi 2025 per un milione di euro grazie alla collaborazione tra Provincia e Fondazione CRC

Conclusi i lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico della manica storica del liceo “Peano Pellico” a Cuneo.



Inaugurati lunedì 2 marzo gli spazi riqualificati. Gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo realizzati o progettati nel corso del 2025 negli istituti scolastici superiori della provincia sono stati presentati dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola nel corso di una conferenza stampa.

Gli interventi sono stati resi possibili grazie a un contributo di 500 mila euro messo a disposizione dalla Fondazione CRC, a cui la Provincia ha affiancato un analogo stanziamento, per un investimento complessivo di 1 milione di euro destinato alla manutenzione degli edifici scolastici.

Nel suo intervento, il presidente Robaldo ha sottolineato come, a fronte di quasi 100 milioni di euro investiti negli ultimi anni per nuove scuole, nuove palestre e importanti interventi di riqualificazione, siano progressivamente venute meno le risorse ordinarie destinate alla manutenzione degli oltre 70 istituti superiori di competenza provinciale, funzione rimasta in capo all’Ente anche dopo la riforma Del Rio, senza però adeguati trasferimenti finanziari.

«Grazie al supporto della Fondazione – ha evidenziato Robaldo – siamo riusciti a investire nel 2025 e nell’anno corrente oltre 2 milioni di euro nelle manutenzioni, interventi indispensabili per rendere i locali frequentati dai nostri studenti più accoglienti e sicuri. L’accordo con la Fondazione CRC è l’ennesima testimonianza di un territorio che, pur con sensibilità e opinioni differenti, quando ce n’è bisogno sa fare squadra e agire in sinergia. Ancora una volta la priorità è stata data agli edifici scolastici, perché chi li frequenta rappresenta il nostro futuro».

Sulla stessa linea il presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, che ha ricordato come la missione dell’ente sia anche quella di trasformare i risparmi di una comunità in “intelligenza di comunità”:

«L’attenzione particolare che la Fondazione CRC riserva alle giovani generazioni è testimoniata dagli interventi che oggi presentiamo, realizzati qui e in altre scuole della provincia, e da altre numerose iniziative che promuoviamo come Fondazione, tra cui cito in particolare il ‘Rondò dei Talenti’. Scelte strategiche nate dalla convinzione che i nostri ragazzi debbano avere luoghi adeguati e stimolanti in cui crescere e valorizzare le proprie capacità».

Gola ha infine rivolto un appello agli studenti, invitandoli ad avere cura degli spazi rinnovati, nel rispetto delle risorse investite e di chi li utilizzerà in futuro.

Gli interventi finanziati dalla Fondazione CRC nell’annualità 2025, coordinati dalla responsabile dell’ufficio Manutenzione immobili scolastici Mirella Francolini, hanno riguardato tutto il territorio provinciale.

Nel reparto di Cuneo (200 mila euro) sono stati completati il rifacimento dei servizi igienici della palestra Ex Sacra Famiglia di Cuneo, il rifacimento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra del Liceo “Peano-Pellico”, l’impermeabilizzazione dei terrazzi dell’ITIS “Delpozzo” e l’ampliamento del sistema EVAC dell’Istituto “Virginio-Donadio” di Dronero.

Nel reparto di Alba (180 mila euro) sono stati realizzati interventi al Liceo “Giolitti-Gandino” di Bra, all’IPSSAR e all’IPS “Velso Mucci” di Bra e all’IIS “Einaudi” di Alba, mentre sono in fase di progettazione i lavori all’IIS “Da Vinci” di Alba per la copertura della rampa disabili e il ripristino dello scalone storico.