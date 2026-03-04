Servizio Civile Universale: 16 progetti in provincia di Cuneo per quasi 66mila posti in tutta Italia

È stato pubblicato il 24 febbraio il nuovo bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero nel biennio 2026-2027.

Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni interessati a vivere un’esperienza annuale, formativa e retribuita, con un impegno di 24 ore settimanali, compatibile con studio e lavoro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 aprile alle ore 14.

Fanno capo alla Provincia di Cuneo 16 progetti, distribuiti tra settore Cultura e settore Assistenza. In particolare, 11 progetti riguardano l’ambito culturale e spaziano dalla cura e conservazione delle biblioteche alle attività educative e di promozione culturale rivolte agli stranieri, dalla tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali all’animazione culturale per i giovani, fino alla valorizzazione delle storie e culture locali e del sistema museale pubblico e privato. Le sedi interessate sono diffuse su gran parte del territorio provinciale, tra cui Alba, Bagnolo Piemonte, Bra, Borgo San Dalmazzo, Boves, Caraglio, Cavallermaggiore, Cherasco, Cortemilia, Demonte, Dogliani, Fossano, Garessio, Manta, Marene, Narzole, Ormea, Saluzzo, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Vernante, Verzuolo e Villafalletto.

Cinque progetti rientrano invece nel settore Assistenza e sono attivi nei comuni di Barge, Govone, Peveragno, Savigliano e Verduno, con attività dedicate al supporto e ai servizi alla persona.

A questo link gli aspiranti volontari possono consultare i progetti 2026 promossi dalla Provincia e visionare il relativo materiale informativo.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile tramite SPID, CIE o credenziali rilasciate dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per i cittadini comunitari o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e un’unica sede.

Dopo la chiusura del bando saranno pubblicate le date dei colloqui di selezione. L’avvio al servizio per i candidati idonei selezionati è previsto per il 18 settembre.