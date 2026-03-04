A Savigliano si parla di prevenzione cardiaca con il ciclista Panzera e il cardiologo Doronzo

Cuore in Mente APS, associazione per la prevenzione e la cura delle malattie neurocardiovascolari, organizza per venerdì 13 marzo alle ore 20:45 un incontro presso l'Auditorium "Crosà Neira" in via Misericordia a Savigliano.

L'iniziativa intende trasmettere un messaggio attraverso il racconto e la proiezione di un documentario dedicato alla storia dell'atleta ciclo-documentarista Giovanni Panzera, 61 anni, con precedenti problemi cardiaci, e attraverso il dialogo con il cardiologo Baldassarre Doronzo. Modera il giornalista Valerio Macagno.

Panzera ha realizzato un'avventura estrema attraversando in inverno, in bicicletta, la Lapponia, superando il Circolo Polare Artico e raggiungendo il mitico Capo Nord, l'avamposto più a nord d'Europa.

"Pedalando tra le aquile" nasce nel 2019 quando Giovanni Panzera ha dato vita a un ambizioso progetto di cicloturismo estremo, con l'obiettivo di attraversare in bicicletta i principali massicci montuosi d'Europa. Il tutto documentato professionalmente dal fratello Teresio che cura la regia dei documentari.

Un viaggio nelle "terre alte", tra passi alpini, strade leggendarie e panorami mozzafiato, percorrendo gli itinerari più elevati e spettacolari del continente. Un'esperienza vissuta nel segno della lentezza e della sostenibilità, dove la fatica diventa scoperta e la montagna si trasforma in maestra di resilienza e rinascita.

Dopo le imprese sulle Alpi, sugli Appennini, sui Pirenei, sulle montagne dell'Europa dell'Est e sulla Sierra Nevada, Giovanni, da sempre attento a uno stile di vita corretto e sottoposto regolarmente a controlli medici, nel corso di una visita di routine ha evidenziato alcuni parametri cardiologici anomali.

A seguito di approfonditi accertamenti specialistici, gli è stata diagnosticata una patologia ostruttiva, risolta con un intervento cardiologico percutaneo con impianto di Stent coronarici, brillantemente superato.

Effettuato un adeguato percorso di riabilitazione e il rilascio della certificazione di guarigione clinica, Giovanni ha potuto finalmente continuare il suo progetto realizzando nuove avventure sulle Alpi scandinave, nonché in inverno sulle Alpi e sulle Dolomiti. Ultimo in ordine di tempo l'avventura realizzata nell'inverno 2025 a Nordkapp. In questi anni ha percorso decine di migliaia di km e scalato oltre 400 montagne.

Il percorso seguito da Giovanni si riassume in tre parole chiave: prevenzione, uno stile di vita sano aiuta a ridurre il rischio cardiovascolare, ma deve essere accompagnato da controlli medici e analisi periodiche. È importante non sottovalutare i sintomi e rivolgersi tempestivamente al medico. Resilienza, in caso di patologia cardiaca è fondamentale affrontare con determinazione e serenità il percorso terapeutico e riabilitativo. Rinascita, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce spesso è possibile tornare a una vita normale, mantenendo attività fisica, uno stile di vita sano e il controllo dei fattori di rischio per prevenire ricadute.