 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 04 marzo 2026, 10:35

A Savigliano si parla di prevenzione cardiaca con il ciclista Panzera e il cardiologo Doronzo

Incontro venerdì 13 marzo alle 20:45 all'Auditorium Crosà Neira: la storia dell'atleta che dopo un intervento al cuore ha raggiunto Capo Nord in bicicletta. Presente il cardiologo Baldassarre Doronzo

Giovanni Panzera in viaggio con la sua bici

Giovanni Panzera in viaggio con la sua bici

Cuore in Mente APS, associazione per la prevenzione e la cura delle malattie neurocardiovascolari, organizza per venerdì 13 marzo alle ore 20:45 un incontro presso l'Auditorium "Crosà Neira" in via Misericordia a Savigliano.

L'iniziativa intende trasmettere un messaggio attraverso il racconto e la proiezione di un documentario dedicato alla storia dell'atleta ciclo-documentarista Giovanni Panzera, 61 anni, con precedenti problemi cardiaci, e attraverso il dialogo con il cardiologo Baldassarre Doronzo. Modera il giornalista Valerio Macagno.

Panzera ha realizzato un'avventura estrema attraversando in inverno, in bicicletta, la Lapponia, superando il Circolo Polare Artico e raggiungendo il mitico Capo Nord, l'avamposto più a nord d'Europa.

"Pedalando tra le aquile" nasce nel 2019 quando Giovanni Panzera ha dato vita a un ambizioso progetto di cicloturismo estremo, con l'obiettivo di attraversare in bicicletta i principali massicci montuosi d'Europa. Il tutto documentato professionalmente dal fratello Teresio che cura la regia dei documentari.

Un viaggio nelle "terre alte", tra passi alpini, strade leggendarie e panorami mozzafiato, percorrendo gli itinerari più elevati e spettacolari del continente. Un'esperienza vissuta nel segno della lentezza e della sostenibilità, dove la fatica diventa scoperta e la montagna si trasforma in maestra di resilienza e rinascita.

Dopo le imprese sulle Alpi, sugli Appennini, sui Pirenei, sulle montagne dell'Europa dell'Est e sulla Sierra Nevada, Giovanni, da sempre attento a uno stile di vita corretto e sottoposto regolarmente a controlli medici, nel corso di una visita di routine ha evidenziato alcuni parametri cardiologici anomali.

A seguito di approfonditi accertamenti specialistici, gli è stata diagnosticata una patologia ostruttiva, risolta con un intervento cardiologico percutaneo con impianto di Stent coronarici, brillantemente superato.

Effettuato un adeguato percorso di riabilitazione e il rilascio della certificazione di guarigione clinica, Giovanni ha potuto finalmente continuare il suo progetto realizzando nuove avventure sulle Alpi scandinave, nonché in inverno sulle Alpi e sulle Dolomiti. Ultimo in ordine di tempo l'avventura realizzata nell'inverno 2025 a Nordkapp. In questi anni ha percorso decine di migliaia di km e scalato oltre 400 montagne.

Il percorso seguito da Giovanni si riassume in tre parole chiave: prevenzione, uno stile di vita sano aiuta a ridurre il rischio cardiovascolare, ma deve essere accompagnato da controlli medici e analisi periodiche. È importante non sottovalutare i sintomi e rivolgersi tempestivamente al medico. Resilienza, in caso di patologia cardiaca è fondamentale affrontare con determinazione e serenità il percorso terapeutico e riabilitativo. Rinascita, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce spesso è possibile tornare a una vita normale, mantenendo attività fisica, uno stile di vita sano e il controllo dei fattori di rischio per prevenire ricadute.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium