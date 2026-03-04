In valle Stura un fine settimana tra convivialità, cultura e scoperta

C’è un modo diverso di vivere la montagna, anche all’inizio di marzo: fatto di serate condivise, musica dal vivo, cultura da scoprire e pomeriggi lenti tra libri e giochi. Dal 6 all’8 marzo la Valle Stura propone un fine settimana che intreccia piccoli eventi e occasioni di incontro tra Moiola e Demonte.



Venerdì 6 marzo alle ore 20 il Centro Saben di Moiola (Via Don Cristini 1) ospita una cena quiz organizzata dal Pastificio Mëscià, con Dr. Why. Tra domande, tavoli che si sfidano e momenti di convivialità, una manche speciale sarà dedicata proprio alla Valle Stura. La prenotazione è obbligatoria.



Sabato 7 marzo ci si sposta a Demonte. Dalle 17.30, alla Biblioteca Civica Piero Camilla, “Non è una festa” inaugura la sezione femminista della biblioteca con un aperitivo, letture e riflessioni condivise. La serata prosegue alle 21 con il concertino “Triorà”, insieme a Miriam Rubeis, Francesca Veglio e Nadia Khreiwesh, in un’atmosfera raccolta e partecipata.



Domenica 8 marzo è dedicata alla scoperta del territorio. A Palazzo Borelli sono previste due visite guidate, alle 10.30 e alle 15.30, per conoscere da vicino uno dei luoghi storici più significativi della valle. Nel pomeriggio, di nuovo in biblioteca a Demonte, dalle 15:00 spazio ai giochi da tavolo con Dimensione Arcana: un invito a fermarsi, incontrarsi e condividere tempo.



Tra un appuntamento e l’altro, la valle offre l’occasione per camminare lungo i sentieri, esplorare i borghi, prendersi una pausa in uno dei locali del territorio o scegliere di fermarsi per l’intero fine settimana, lasciando che il ritmo sia quello della montagna.



Le iniziative rientrano nel calendario promosso dal Consorzio Valle Stura Experience, che dal 13 al 15 marzo sarà presente a Saluzzo al Terres Monviso Outdoor Festival per raccontare al pubblico queste e molte altre opportunità di scoperta del territorio.



Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali del Consorzio (@vallesturaexperience)