Privacy in famiglia: al Circolo ACLI di Valle Rossi si impara a proteggere i dati dei minori

Il prossimo 9 marzo il Circolo ACLI di Valle Rossi, in frazione Rossi 53 a Sommariva Perno, ospiterà una serata di sensibilizzazione dedicata alla protezione dei dati personali in ambito familiare. L'incontro, dal titolo "Privacy in Famiglia: Proteggere senza Isolare", vedrà come relatrice Loredana Sardo, consulente specializzata nella protezione dei dati.

L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di educare le famiglie a un uso consapevole delle informazioni personali, soprattutto quando riguardano i minori. La dottoressa Sardo affronterà innanzitutto il tema della privacy non come segreto da custodire gelosamente, ma come diritto fondamentale da tutelare con intelligenza. Particolare attenzione sarà dedicata al fenomeno dello "sharenting", ovvero l'abitudine sempre più diffusa tra i genitori di condividere sui social network immagini e informazioni dei propri figli, trattandoli come "trofei digitali" senza considerare le implicazioni future.

Un altro nodo cruciale sarà il dilemma tra educazione e controllo nell'uso degli smartphone da parte dei ragazzi, un equilibrio delicato che molte famiglie faticano a trovare. L'incontro esplorerà anche il ruolo che nonni e scuola possono svolgere in questo percorso educativo, creando una rete di protezione condivisa. Al termine della serata sarà previsto uno spazio per domande e risposte, permettendo ai partecipanti di confrontarsi direttamente con l'esperta.