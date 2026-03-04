Savigliano, l'11 marzo "Sportello Aperto al PD" sulla Medicina di Genere con la dottoressa Pugliese

Il Circolo del Partito Democratico di Savigliano prosegue con convinzione l’iniziativa "Sportello Aperto al PD", un ciclo di appuntamenti nato per trasformare la sede politica in un luogo di incontro vivo, dove i cittadini possono sentirsi comunità e confrontarsi su temi centrali per la vita quotidiana. Mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 18 presso la sede di via Trossarelli n°8, il dibattito si concentrerà sulla Medicina di Genere, una frontiera fondamentale per costruire una sanità più efficace e realmente personalizzata.



L’incontro si avvarrà del prezioso contributo della dottoressa saviglianese Alessandra Pugliese, che il Circolo desidera ringraziare sentitamente già da ora per la sua gentile e qualificata disponibilità. La sua presenza permetterà di approfondire con rigore scientifico come le differenze biologiche e socio-culturali tra uomini e donne influiscano in modo determinante sulla prevenzione, sulla diagnosi e sull'efficacia delle terapie.



Il Circolo PD di Savigliano invita la cittadinanza a partecipare non solo per ascoltare la relazione della dottoressa Pugliese, ma per contribuire attivamente a una riflessione collettiva su come la sanità pubblica debba evolvere. Durante l'incontro si discuterà di come un approccio di genere possa migliorare i percorsi di cura, rendendoli più mirati e riducendo il rischio di errori diagnostici. Si tratta di un tema di civiltà che riguarda il benessere di tutti e che richiede una consapevolezza diffusa per chiedere servizi sanitari sempre più attenti alle reali necessità di ogni individuo.



L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per scambiarsi opinioni e informarsi in modo critico su come le differenze di genere debbano diventare un punto di partenza per una medicina migliore e più equa. L'ingresso è libero e aperto a chiunque voglia partecipare a questo momento di cittadinanza attiva e confronto democratico.