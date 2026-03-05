Anche Fossano si apre alle pratiche ambientali sostenibili con “Green Up Piemonte”

In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso, è arrivato l’annuncio che vede il Comune di Fossano tra i 31 Comuni aderenti al progetto “Green Up Piemonte”.

La nuova strategia per le aree urbane rientra in un progetto triennale 2025-27, presentato lunedì 23 febbraio nella sede della Regione Piemonte a Torino, occasione nella quale erano presenti l’assessore alla manutenzione del verde Danilo Toti e un tecnico dei lavori pubblici.

Fossano quindi sarà, come già detto, uno dei 31 Comuni piemontesi nel ruolo di attore protagonista in un’azione volta allo sviluppo di pratiche ambientali innovative e sostenibili.

Il progetto pilota vede come partner principali la Regione Piemonte e l’Anci Piemonte, con l’obiettivo di affiancare le Amministrazioni comunali nel loro impegnativo e prezioso lavoro di gestione delle aree verdi e dei terreni extra-agricoli.

L’obiettivo è di trasformare la manutenzione del verde pubblico da costo a un potenziale investimento, capace di generare un impatto ambientale, sociale ed economico “misurabile”.

“Green Up Piemonte” non rientrerà quindi nelle spese correnti, ma il progetto stanziato come investimento nelle casse comunali.