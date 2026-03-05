 / Attualità

Attualità | 05 marzo 2026, 08:17

Anche Fossano si apre alle pratiche ambientali sostenibili con “Green Up Piemonte”

Il progetto è stato ufficializzato in occasione dell’ultimo Consiglio. Il Comune rientrerà tra i 31 aderenti, contribuendo a creare un impatto innovativo ed ecologico di gestione su aree verdi ed extra-agricole

In occasione dell’ultimo Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso, è arrivato l’annuncio che vede il Comune di Fossano tra i 31 Comuni aderenti al progetto “Green Up Piemonte”. 

La nuova strategia per le aree urbane rientra in un progetto triennale 2025-27, presentato lunedì 23 febbraio nella sede della Regione Piemonte a Torino, occasione nella quale erano presenti l’assessore alla manutenzione del verde Danilo Toti e un tecnico dei lavori pubblici. 

Fossano quindi sarà, come già detto, uno dei 31 Comuni piemontesi nel ruolo di attore protagonista in un’azione volta allo sviluppo di pratiche ambientali innovative e sostenibili. 

Il progetto pilota vede come partner principali la Regione Piemonte e l’Anci Piemonte, con l’obiettivo di affiancare le Amministrazioni comunali nel loro impegnativo e prezioso lavoro di gestione delle aree verdi e dei terreni extra-agricoli. 

L’obiettivo è di trasformare la manutenzione del verde pubblico da costo a un potenziale investimento, capace di generare un impatto ambientale, sociale ed economico “misurabile”. 

“Green Up Piemonte” non rientrerà quindi nelle spese correnti, ma il progetto stanziato come investimento nelle casse comunali.

Cristiano Sabre

