Per la Diocesi di Alba pellegrinaggio ad Assisi e nuovi percorsi pastorali: il vescovo Brunetti rilancia il cammino sinodale

Un tempo di riflessione, formazione e rilancio pastorale per la Diocesi di Alba. Tra pellegrinaggi, incontri formativi e nuove iniziative dedicate ai giovani, la Chiesa albese sta attraversando una fase di riorganizzazione che guarda alle indicazioni emerse dal recente cammino sinodale. A fare il punto è il vescovo di Alba, Marco Brunetti, che nelle prossime settimane accompagnerà diverse iniziative pensate per rafforzare la vita delle comunità parrocchiali del territorio.

Tra gli appuntamenti più significativi figura il pellegrinaggio diocesano ad Assisi dedicato alla figura di San Francesco. L’iniziativa si inserisce nel percorso di approfondimento spirituale promosso dalla diocesi e vedrà la partecipazione di numerosi sacerdoti e fedeli.

“Adesso avremo il pellegrinaggio diocesano dal 16 al 18 marzo ad Assisi: c’è una buona partecipazione, saremo una sessantina tra preti e fedeli”, spiega Brunetti. Un momento che si inserisce in un più ampio calendario di attività legate all’attualità del messaggio francescano.

Accanto al pellegrinaggio, la diocesi ospiterà anche un incontro con l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, religioso francescano conventuale, chiamato a offrire una riflessione sul valore contemporaneo della testimonianza di San Francesco. “Ci verrà a parlare della figura di San Francesco oggi e del suo messaggio”, sottolinea il vescovo.

L’attenzione sarà rivolta in particolare ai giovani. In occasione della prossima Settimana Santa è infatti prevista la tradizionale Veglia delle Palme, mentre tra la fine di marzo e l’inizio di aprile si svolgerà a Canale un pellegrinaggio giovanile dedicato proprio alla figura del santo di Assisi. L’iniziativa sarà animata anche dalla presenza dei frati francescani di Mombirone.

Parallelamente prosegue il lavoro di riorganizzazione pastorale della diocesi, avviato dopo la conclusione del cammino sinodale. Tre le priorità individuate dall’assemblea diocesana: il coinvolgimento dei giovani, la formazione degli adulti e il rafforzamento dei cosiddetti ministeri battesimali, cioè la partecipazione attiva dei laici nella vita delle parrocchie.

“Abbiamo individuato tre priorità: i giovani, la formazione soprattutto degli adulti e i ministeri battesimali, cioè come rendere corresponsabili i laici anche nella gestione delle parrocchie nei vari ambiti”, spiega Brunetti.

In queste settimane il vescovo sta incontrando le diverse vicarie del territorio proprio per condividere le nuove linee pastorali e avviare una fase di attuazione concreta. “Sto facendo un giro di tutte le vicarie per focalizzare questo aspetto”, aggiunge.

Un passaggio importante in questo percorso sarà l’incontro formativo previsto sabato 14 marzo ad Altavilla, dove interverrà il professor Pier Triani, docente ed esperto di metodologia educativa. L’iniziativa sarà rivolta sia ai sacerdoti sia ai laici e avrà l’obiettivo di rafforzare il funzionamento degli organismi di partecipazione delle comunità ecclesiali.

“Vogliamo dare più forza ai consigli di partecipazione, come il consiglio pastorale e quello per gli affari economici, nelle nostre parrocchie e nelle unità pastorali”, osserva Brunetti, indicando la direzione del lavoro in corso.

Una fase che il vescovo definisce apertamente di trasformazione: “In questo periodo abbiamo un po’ di trasformazione, per rinnovare e rendere attuali le linee che sono emerse dal cammino sinodale di questi ultimi anni”.