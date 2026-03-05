Calamite attaccate al paraurti per nascondere la cocaina: 27enne arrestato dai Carabinieri di Alba

Lo stupefacente sequestrato mediante la perquisizione tenuta presso l'auto e il domicilio dell’arrestato

Nel pomeriggio di domenica 1° marzo, ad Alba, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 27 anni, cittadino macedone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale nel centro cittadino, l’uomo – alla guida di una Citroën C3 – è apparso particolarmente agitato. Tale atteggiamento ha indotto i militari a effettuare una perquisizione personale e veicolare.

Nel corso delle operazioni è stato scoperto un sofisticato sistema di trasporto mediante supporto magnetico, applicato alla parte esterna dell’autovettura, in corrispondenza del paraurti posteriore sinistro. All’interno del contenitore magnetico sono stati rinvenuti 8 involucri in cellophane contenenti cocaina.

La successiva perquisizione presso il domicilio dell’arrestato ha consentito di sequestrare complessivamente: 76 grammi di cocaina (di cui parte occultata nel supporto magnetico); 50 grammi di hashish; 7 grammi di marijuana; materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente; un bilancino di precisione; 220 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Il trasporto mediante supporto magnetico, con l’occultamento della droga all’esterno del veicolo tramite contenitore fissato con calamita, costituisce una modalità studiata per eludere i controlli ordinari delle forze dell’ordine e rendere meno immediato il rinvenimento della sostanza.

L’uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia; l'indomani, all' esito della direttissima, gli veniva applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo.